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Минюст США призвал обнародовать ордер на обыск в имении Трампа

Генпрокурор США Гарланд впервые прокомментировал обыски у Трампа, заявив, что лично одобрил решение об их проведении. Экс-президент назвал следственные действия «актом политического возмездия» со стороны Байдена
Меррик Гарланд
Меррик Гарланд (Фото: Susan Walsh / AP)

Министерство юстиции США призвало суд обнародовать документы, которые позволили сотрудникам ФБР провести обыски в имении бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Reuters.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд впервые прокомментировал обыски у экс-президента и указал, что лично одобрил решение о проведении следственных действий.

По словам Гарланда, Минюст просит обнародовать ордер «в связи с тем, что бывший президент публично подтвердил факт обысков, в свете сопутствующих обстоятельств и значительного общественного интереса к этому вопросу».

Reuters отмечает, что это необычное решение Минюста, поскольку правоохранительные органы, как правило, не комментируют текущие расследования. Оно было принято после того как Трампназвал следственные действия «актом политического возмездия» со стороны его преемника, действующего главы государства Джо Байдена.

Трамп заявил, что Байден знал об обысках ФБР в его поместье во Флориде
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Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

Обыски в Мар-а-Лаго прошли в понедельник, 8 августа. По данным источников Politico и CNN, они связаны с тем, как Трамп обращался с документами Белого дома. В феврале Национальное управление архивов и документации США предположило, что он, покидая Белый дом, вывез 15 коробок с документами, в том числе секретными, в свое имение, о чем ведомство уведомило Минюст. Позднее документы были возвращены.

Трамп считает, что обыски стали «продолжением» расследования о его связях с Россией и слушаний по импичменту, которые шли в конгрессе, когда он был президентом. Бывший глава государства отказался давать показания, сославшись на Пятую поправку к Конституции США, которая дает право гражданам не свидетельствовать против себя. Он также убежден, что Байден заранее знал о планируемых следственных действиях. В Белом доме настаивают, что ФБР не предупреждало о них президента.

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Трамп не раз говорил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. Если дело дойдет до официального предъявления обвинений, он может лишиться шанса баллотироваться.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп обыски ордер Минюст США Джо Байден
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