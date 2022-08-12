WP узнала, что ФБР искало у Трампа связанные с ядерным оружием документы

Сотрудников ФБР во время обысков в поместье Трампа интересовали в том числе документы о ядерном оружии. Удалось ли им обнаружить эти бумаги и об оружии какой страны идет речь, не уточняется

Фото: Niyi Fote / imago / Global Look Press

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) во время обысков в имении бывшего президента США Дональда Трампа искали в том числе документы, связанные с ядерным оружием. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания не привели подробностей о том, какие именно данные интересовали сотрудников ФБР. Они не уточнили, какой стране принадлежит ядерное оружие, о котором шла речь в документах. Также они не сообщили, удалось ли агентам обнаружить эти бумаги.

Представитель Трампа, Министерство юстиции США и ФБР отказались от комментариев.

По мнению опрошенных WP экспертов, обыски свидетельствуют об обеспокоенности чиновников правительства США по поводу засекреченной информации, которая, по их мнению, может храниться у Трампа и попасть в чужие руки.

Следственные действия в поместье Мар-а-Лаго во Флориде прошли 8 августа. Как сообщали американские СМИ, в том числе Politico и CNN, они связаны с делом об обращении Трампа с секретными государственными документами. Еще в феврале Национальное управление архивов и документации заявило, что сотрудники ведомства обнаружили в имении около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы. Бумаги вернули в архив, но, по данным СМИ, Минюст инициировал выдачу ордера на обыск сотрудникам ФБР, чтобы те убедились, что в имении не осталось увезенных документов.

11 августа Генеральный прокурор Меррик Гарланд впервые прокомментировал обыски, заявив, что лично одобрил их проведение. Министерство юстиции также призвало суд обнародовать ордер.

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Трамп, который во время обысков находился в Нью-Йорке, назвал их «актом политического возмездия» со стороны его преемника, действующего главы государства Джо Байдена. Экс-президент считает, что цель обысков — помешать ему участвовать в выборах в 2024 году. По словам Трампа, Байден был предупрежден о следственных действиях заранее, в Белом доме это отрицают.