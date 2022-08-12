Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 62,52 (+0,81) Инвестиции, 11 авг, 15:53
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 60,62 (+0,17) Инвестиции, 11 авг, 15:53
WP узнала, что ФБР искало у Трампа связанные с ядерным оружием документы Политика, 03:48
В России ребенок умер в ходе лечения СМА препаратом «Золгенсма» Общество, 03:33
Минюст США призвал обнародовать ордер на обыск в имении Трампа Политика, 02:50
Сообщество «ОВД-Инфо» заблокировали во «ВКонтакте» Политика, 02:22
«Коммерсантъ» узнал, что обвинение по делу Бинбанка сократили до ₽1 млн Финансы, 01:53
Небензя попросил генсека ООН уточнить периметр безопасности вокруг ЗАЭС Политика, 01:39
В Финляндии призвали заморозить проект ВСМ в направлении России Политика, 00:56
Участники конференции в Дании пообещали выделить Украине около €1,5 млрд Политика, 00:55
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как сделать компанию устойчивой к экономическим потрясениям РБК и Банк Точка, 00:16
США пригрозили Ирану санкциями за поставку беспилотников России Политика, 00:08
Небензя предупредил о «чудовищных провокациях» при выводе войск с ЗАЭС Политика, 00:01
«Авито» зафиксировал рост спроса на посуточную аренду в России на 64% Недвижимость, 00:01
Гинцбург заявил о создании вакцины против трех новых видов «омикрона» Общество, 00:00
Хоккеист школы СКА умер после попадания шайбы в грудь Спорт, 11 авг, 23:54
Политика ,  
0 

WP узнала, что ФБР искало у Трампа связанные с ядерным оружием документы

WP: агенты ФБР искали в имении Трампа документы, связанные с ядерным оружием
Сотрудников ФБР во время обысков в поместье Трампа интересовали в том числе документы о ядерном оружии. Удалось ли им обнаружить эти бумаги и об оружии какой страны идет речь, не уточняется
Фото: Niyi Fote / imago / Global Look Press
Фото: Niyi Fote / imago / Global Look Press

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) во время обысков в имении бывшего президента США Дональда Трампа искали в том числе документы, связанные с ядерным оружием. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания не привели подробностей о том, какие именно данные интересовали сотрудников ФБР. Они не уточнили, какой стране принадлежит ядерное оружие, о котором шла речь в документах. Также они не сообщили, удалось ли агентам обнаружить эти бумаги.

Представитель Трампа, Министерство юстиции США и ФБР отказались от комментариев.

По мнению опрошенных WP экспертов, обыски свидетельствуют об обеспокоенности чиновников правительства США по поводу засекреченной информации, которая, по их мнению, может храниться у Трампа и попасть в чужие руки.

Минюст США призвал обнародовать ордер на обыск в имении Трампа
Политика
Меррик Гарланд

Следственные действия в поместье Мар-а-Лаго во Флориде прошли 8 августа. Как сообщали американские СМИ, в том числе Politico и CNN, они связаны с делом об обращении Трампа с секретными государственными документами. Еще в феврале Национальное управление архивов и документации заявило, что сотрудники ведомства обнаружили в имении около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы. Бумаги вернули в архив, но, по данным СМИ, Минюст инициировал выдачу ордера на обыск сотрудникам ФБР, чтобы те убедились, что в имении не осталось увезенных документов.

11 августа Генеральный прокурор Меррик Гарланд впервые прокомментировал обыски, заявив, что лично одобрил их проведение. Министерство юстиции также призвало суд обнародовать ордер.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как переубедить кого угодно: психологические приемы — Fast Company
Статьи
Pro
Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года
Статьи
Pro
Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images Что покупают летом на Wildberries и кто продает больше всех. Рейтинг
Исследования
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation «Я вышел от шефа униженным»: как бороться с токсичностью на работе
Статьи
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК «Вкусно — и запятая»: что делать с наспех созданными новыми брендами
Статьи
Pro
Фото: Francisco Seco / AP Как правильно отдыхать, чтобы успеть восстановить силы за выходные
Инструкции

Трамп, который во время обысков находился в Нью-Йорке, назвал их «актом политического возмездия» со стороны его преемника, действующего главы государства Джо Байдена. Экс-президент считает, что цель обысков — помешать ему участвовать в выборах в 2024 году. По словам Трампа, Байден был предупрежден о следственных действиях заранее, в Белом доме это отрицают.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трам обыски ФБР ядерное оружие
Материалы по теме
Трамп не стал свидетельствовать против себя
Политика
Трамп заявил, что Байден знал об обысках ФБР в его поместье во Флориде
Политика
Агенты ФБР обыскали имение Трампа в надежде найти вывезенные им документы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter