Трамп заявил, что Байден знал об обысках ФБР в его поместье во Флориде

Трамп допустил, что обыски могут быть связаны с расследованием о его связях с Россией и попыткой объявить импичмент. В Белом доме ранее отрицали, что ФБР заранее предупредило о них Байдена

Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

Действующий президент США Джо Байден знал о намерении Федерального бюро расследований (ФБР) прийти с обысками в поместье Мар-а-Лаго во Флориде, заявил его предшественник Дональд Трамп, в своей социальной сети Truth Social.

Имение Мар-а-Лаго принадлежит самому Трампу. По мнению бизнесмена, рейд стал «продолжением» расследования о его связях с Россией и слушаний по импичменту, которые шли в конгрессе, когда он был президентом.

«На мой взгляд, все это скоординированная атака с радикальными левыми демократами штата [и] местными окружными прокурорами», — написал Трамп. «Мы ничем не лучше страны третьего мира, банановой республики», — добавил экс-президент.

Обыски в поместье Трампа Мар-а-Лаго состоялись 8 августа. Источники Politico и CNN объяснили их ненадлежащим обращением экс-президента с секретной документацией. По их словам, Национальное управление архивов и документации США предположило, что Трамп, покидая Белый дом, вывез в свое имение 15 коробок с документами, в том числе секретными. После переговоров с командой Трампа бумаги вернули в архив. В результате американский Минюст инициировал выдачу ордера на обыск агентам ФБР, чтобы те убедились, что в имении не осталось вывезенных документов.

В американской администрации после появления сообщений об обысках сообщили, что спецслужба не предупреждала о них действующего главу государства Джо Байдена. Минюст и генеральный прокурор США Меррик Гарланд пока не комментировали обыски, писало Reuters.

Политологи, опрошенные РБК, назвали обыск в доме Трампа уникальной ситуацией, так как в Соединенных Штатах есть принцип, согласно которому экс-президенты юридически защищены от преследований и разбирательств. Историк, американист Владимир Можегов предположил, что обыск может быть связан с политической борьбой. Ранее Трамп говорил, что хочет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.