ФБР не предупреждало Байдена об обысках в имении Трампа
Федеральное бюро расследований (ФБР) не предупреждало президента США Джо Байдена перед тем, как прийти с обысками в имение его предшественника Дональда Трампа. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент не был проинформирован, не знал об этом. Никто в Белом доме не был предупрежден», — сказала она (цитата по Reuters).
Обыски в поместье Мар-а-Лаго во Флориде прошли накануне. По данным источников Politico и CNN, следственные действия связаны с тем, как экс-президент обращался с документами Белого дома. Национальное управление архивов и документации США предположило, что Трамп, покидая Белый дом, вывез в свое имение 15 коробок с документами, в том числе секретными. После переговоров с командой Трампа бумаги вернули в архив. По данным газеты и телеканала, Министерство юстиции инициировало выдачу ордена на обыск сотрудникам ФБР, чтобы те убедились, что в имении не осталось увезенных документов.
Минюст и и генеральный прокурор США Меррик Гарланд пока не комментировали обыски, передает Reuters.
«Обыск в доме бывшего президента — это настолько грандиозный и беспрецедентный шаг, что, я уверен, они не стали бы этого делать без достаточно веских причин», — заявил агентству бывший прокурор Рэндалл Элиасон, добавив, что в Минюсте поступили мудро, ничего не говоря о следственных действиях.
Опрошенные РБК политологи также назвали обыск в доме Трампа уникальной ситуацией, отметив, что США есть принцип, согласно которому бывшие главы государства имеют юридическую защиту от различных преследований и разбирательств. Историк, американист Владимир Можегов предположил, что речь идет о напряженной политической борьбе, поскольку Трамп не раз говорил о намерении участвовать в выборах 2024 года.
Ряд республиканцев заступились за Трампа, в частности, лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти допустил, что в отношении Минюста могут инициировать расследование, если республиканцы будут контролировать палату представителей по итогам выборов в ноябре.