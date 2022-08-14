В конгрессе призвали разведку оценить ущерб безопасности США из-за Трампа

Трамп потенциально поставил под угрозу нацбезопасность США, национальной разведке следует проверить его действия на нарушение закона о шпионаже и срочно провести секретный брифинг, считают конгрессмены. Трамп обвинения отвергает

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Главе национальной разведки США Аврил Хейнс следует оценить возможный ущерб нацбезопасности, который мог нанести экс-президент Дональд Трамп из-за хранения секретных документов в своей резиденции во Флориде, необходимо как можно скорее провести секретный брифинг по этому вопросу. Такая просьба содержится в письме председателя комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа и председателя комитета Палаты представителей по надзору Кэролин Мэлони на имя Хейнс, текст опубликовал Politico.

«Поведение бывшего президента Трампа потенциально поставило нашу национальную безопасность под серьезную угрозу. Этот вопрос требует полного рассмотрения в дополнение к текущему расследованию со стороны правоохранительных органов», — призвали конгрессмены.

В письме отмечается, что в опубликованных ордере на обыск и журнале изъятого учета имущества упоминаются 11 комплектов секретных документов, среди которых есть файлы под грифами «конфиденциально», «секретно», «совершенно секретно» и «конфиденциальная засекреченная информация».

Несанкционированное раскрытие сверхсекретной информации влечет за собой «исключительно серьезный ущерб национальной безопасности», указали конгрессмены. Они подчеркнули, что как минимум в одном отчете говорится, что расследование ФБР касалось строго засекреченных документов, которые относятся к ядерному оружию, что входит в одни из самых тщательно охраняемых сфер в США.

В письме на имя главы Нацразведки также отмечается, что хранение в резиденции секретных документов такой важности является потенциальным нарушением закона о президентских архивах и законов, защищающих национальную безопасность, в том числе — закона о шпионаже.«Те, кому доверен доступ к секретной информации, обязаны и обязаны защищать ее», — подчеркнули конгрессмены.

В начале августа ФБР провело обыски во флоридской резиденции экс-президента Мар-а-Лаго. Нацуправление архивов и документов США предположило в феврале, что Трамп, покидая должность президента, вывез из Белого дома 15 коробок с документами, среди которых были секретные. Документы позднее были возвращены, однако, по данным СМИ, Минюст инициировал выдачу ордера на обыск сотрудникам ФБР, чтобы те убедились, что в имении не осталось увезенных документов.

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За два месяца до обысков, в начале июня, как минимум один адвокат Трампа письменно заявил, что у резиденции политика нет секретных документов, писала The New York Times. Газета отметила: письменное заявление предполагает, что юристы Трампа не полностью раскрыли властям США информацию о секретных документах в резиденции. ФБР к середине августа заподозрило Трампа в нарушении закона о шпионаже, сообщил Politico.

Трамп отказался давать показания против себя, ссылаясь в течение нескольких часов допроса на пятую поправку к Конституции США. Он счел, что против него развернута «величайшая охота на ведьм» в истории стран. «Однажды я спросил: «Если вы невиновны, почему вы пользуетесь Пятой поправкой? Теперь я знаю ответ», — пояснил Трамп. Экс-президент уверен, что американские власти и СМИ преследуют его, из-за чего он вынужден молчать.

Он назвал произошедшее «неамериканским, необоснованным и ненужным рейдом и проникновением в мой дом», заявив, что рассекретил документы до своего ухода с поста президента. «Они могли бы получить это (документы. — РБК) в любое время, когда захотели бы, не играя в политику и не вламываясь в мою резиденцию в Мар-а-Лаго», — говорил Трамп.



