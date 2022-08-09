ФБР провело обыск в резиденции Дональда Трампа во Флориде

ФБР проводит обыск в доме Дональда Трампа во Флориде. Газета NY Times утверждает, что причина обыска — секретные документы, которые Трамп забрал с собой из Белого дома по окончанию президентского срока

Фото: SHAWN THEW / EPA / ТАСС

Федерально бюро расследований (ФБР) проводит обыск в доме бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Трампа, опубликованном на странице его соратников в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию прокуратуры).

«Для нашей нации настали по-настоящему темные времена, поскольку мой красивый дом в резиденции Мар-а-Лаго в Пальм-Бич (штат Флорида) в настоящий момент осажден сотрудниками ФБР, которые проводят в нем обыск», — заявил Трамп.

Газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет, что ФБР обыскивает дом Трампа из-за документов, которые бывший президент забрал с собой после того как покинул Белый дом. По данным газеты, документы могут содержать секретную информацию.

Как пишет издание, национальный архив США просил вернуть 15 коробок с документами «в течение многих месяцев» и обратился в ФБР из-за вероятной угрозы уничтожения этих документов. «Господин Трамп известен тем, что во время своего президентского срока уничтожал официальные бумаги, предназначенные для хранения в правительственных архивах», — пишет газета. В феврале материал об этом появился в газете The Washington Post.

По словам Трампа, его никто не оповещал об обыске. Сам обыск Трамп назвал «необязательным». Трамп обвинил ФБР в нарушении процедур, а «радикально-левых демократов» (Демократическую партию США) в использовании правоохранительной системы в качестве оружия. По мнению Трампа, демократы «чертовски не хотят его участия в президентских выборах 2024 года».

Предыдущие выборы президента США состоялись в ноябре 2020 года. Согласно результатам голосования выборщиков, Трамп набрал 232, его оппонент Джо Байден — 306 голосов. Трамп затем заявил об «обмане американской общественности» и «позоре» для страны. По словам экс-президента, за него проголосовали «миллионы и миллионы людей», однако «жалкая группа людей пытается лишить их избирательных прав». Байден при этом настаивал, что голосование прошло честно.

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6 января 2021 года сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне, в то время как палата представителей намеревалась утвердить результаты выборов. Протестующие захватили Капитолий, против них применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В результате столкновений погибли пять человек. Байден обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию.

В начале июня в США начались открытые слушания по делу о штурме Капитолия. Специальный комитет конгресса по расследованию этих событий был сформирован по большей части из демократов — членов палаты представителей и начал свою работу в июле прошлого года. В его намерения входило доказать, что действия Трампа напрямую повлияли на события 6 января. На слушаниях были представлены доказательства, что Трамп сначала пытался фальсифицировать итоги выборов, а потом добиться отмены признания их результатов.

Сам бывший президент считает, что специальный комитет конгресса намерен помешать его участию в следующих президентских выборах. Финальный отчет комитета должен быть опубликован в сентябре текущего года, менее чем за месяц до промежуточных выборов в конгресс.