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Трамп потребовал от ФБР «вернуть на место» изъятые при обыске документы

В начале августа ФБР провело обыски во флоридской резиденции экс-президента и изъяли 11 комплектов секретных документов. По словам Трампа, сотрудники ФБР забрали коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

Экс-президент США Дональд Трамп потребовал «вернуть на место» документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований (ФБР) при обыске в его имении в Мар-а-Лаго. Об этом политик заявил в созданной им социальной сети Truth Social, передает New York Post.

По его словам, сотрудники ФБР забрали коробки с материалами, которые подпадают под адвокатскую тайну, а также бумаги, защищенные так называемой привилегией исполнительной власти (executive privilege, подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию — РБК). «Я убедительно прошу немедленно вернуть эти документы на то место, откуда они были взяты. Спасибо!» — написал Трамп.

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Фото:Andrew Kelly / Reuters

В начале августа ФБР провело обыски во флоридской резиденции экс-президента Мар-а-Лаго. Агенты изъяли 11 коробок с секретными документами с разным уровнем секретности, включая «совершенно секретно», «конфиденциально» и «TS/SCI», что относится к особо секретной информации с разделами, предназначенными только для первых лиц государства.

Нацуправление архивов и документов США еще в феврале предположило, что Трамп, покидая должность президента, вывез из Белого дома 15 коробок с документами, среди которых были секретные. Документы позднее были возвращены, однако, по данным СМИ, Минюст инициировал выдачу ордера на обыск сотрудникам ФБР, чтобы те убедились, что в имении не осталось увезенных документов.

Трамп отказался давать показания против себя, ссылаясь в течение нескольких часов допроса на Пятую поправку к Конституции США. Он счел, что против него развернута «величайшая охота на ведьм» в истории страны. «Однажды я спросил: «Если вы невиновны, почему вы пользуетесь Пятой поправкой? Теперь я знаю ответ», — пояснил Трамп. Экс-президент уверен, что американские власти и СМИ преследуют его, из-за чего он вынужден молчать.

Он назвал произошедшее «неамериканским, необоснованным и ненужным рейдом и проникновением» в его дом, заявив, что рассекретил эти документы до своего ухода с поста президента. «Они могли бы получить это (документы. — РБК) в любое время, когда захотели бы, не играя в политику и не вламываясь в мою резиденцию в Мар-а-Лаго», — сказал Трамп.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Дональд Трамп ФБР обыск секретные документы США
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