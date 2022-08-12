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Politico узнала о подозрении Трампа в нарушении закона о шпионаже

ФБР заподозрило экс-президента США Дональда Трампа в нарушении акона о шпионаже, пишет Politico со ссылкой на информацию из ордера на обыск. Ранее у Трампа были обнаружены секретные документы.

Из информации ордера следует, что правоохранительные органы проводят расследование в отношении экс-президента по подозрению в уничтожении записей, воспрепятствовании расследованию и нарушении Закона о шпионаже. Ему может грозить тюремное заключение.

Материал дополняется. 
 

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