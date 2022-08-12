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WSJ узнала об изъятых в доме Трампа 11 комплектах секретных документов

Фото: Marco Bello / Reuters
Фото: Marco Bello / Reuters

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США изъяли в ходе обыска в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 11 комплектов секретных документов, узнала газета The Wall Street Journal. Среди них есть отмеченные грифом «совершенно секретно», доступ к которым должен осуществляться только в специальных государственных учреждениях.

Газета пишет, что ознакомилась с перечнем изъятого в доме Трампа. По данным издания, агенты ФБР в общей сложности забрали из дома экс-президента около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями, написанную от руки записку и документ о помиловании Роджера Стоуна, американского лоббиста, советника президентской кампании Трампа 2016 года.

В перечне также упоминается «информация о президенте Франции». Семистраничный документ с этим списком включает также данные об ордере на обыск, выданный федеральным судьей во Флориде.

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