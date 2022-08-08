Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на АЭС

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Фонд Vision Fund потерял $23 млрд за квартал из-за обвала техсектора Инвестиции, 15:05
Машинное обучение не панацея: какие задачи решает Operations Research Pro, 15:04
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 15:02
Ньюкасл-апон-Тайн поборется с Лондоном за право проведения «Евровидения» Life, 14:58
IHF признала неэтичными призывы главы гандбола Норвегии отстранить Россию Спорт, 14:58
Власти Нарвы решили перенести памятник танку Т-34 Политика, 14:53
Экс-тренер сборной России заявил о готовности возглавить «Урал» Спорт, 14:50
Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на АЭС Политика, 14:45
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
При крушении частного самолета в Коми погибли три человека Общество, 14:40
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 14:39
МИД счел провокационными требования к россиянам при въезде в Латвию Политика, 14:38
Госдума рассмотрит закон, позволяющий отслеживать ставки судей и тренеров Спорт, 14:35
По-старому уже не получится: кем заменить поставщиков инженерных систем Pro, 14:28
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:20
Военная операция на Украине ,  
0 

Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на АЭС

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Любые военные атаки на атомные электростанции, в том числе на Запорожскую АЭС, являются самоубийственным актом, удары по ней должны прекратится, заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Токио. Трансляция доступна на сайте ООН.

«Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — РБК) получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции», — сказал он, отвечая на вопрос, какие действия, по его мнению, должны предпринять ООН и МАГАТЭ.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодаре, который контролируется российскими силами. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.

Кремль предупредил об угрозе катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС
Политика
Фото:РИА Новости

Сформированные на подконтрольной России части Запорожской области военно-гражданские администрации регулярно сообщают об обстрелах АЭС и ее повреждениях. 5 августа они сообщили об обстреле Энергодара и ЗАЭС, в результате которого на территории станции случился пожар, снаряды повредили две линии электропередачи.

Российское Минобороны уточнили, что на АЭС обесточило часть аппаратуры энергоблока № 3, а вырабатываемая мощность энергоблока № 4 упала. Кроме того, на водородной станции при АЭС произошло факельное возгорание.

7 августа в ВГА Энергодара заявили, что осколки от ракеты, выпущенной по станции ночью, оказались не более чем в 400 м от действующего энергоблока, а в зоне поражения находилось в том числе хранилище отработанного ядерного топлива.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Восемь советов для тех, кто хочет вывести медитацию на новый уровень
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке
Инструкции
Pro
В каких случаях получится расторгнуть договор из-за санкций
Статьи
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика
Инструкции
Pro
Как выиграть в тендере крупной компании: 9 советов для ИТ-бизнеса
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Уволить и взять обратно: как оформить трудовые отношения с директором ООО
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Burak Kara / Getty Images Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен
Статьи

Минобороны России расценило удары по Запорожской АЭС как ядерный терроризм и предупредило, что авария на станции вызовет глобальную техногенную катастрофу. В Кремле предупредили о катастрофических последствиях обстрелов АЭС «для огромной территории, включая Европу». Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев обвинил ООН в препятствовании контролю за состоянием станции МАГАТЭ.

Теги
Запорожская АЭС обстрел ООН Антониу Гутерриш
Материалы по теме
Минобороны обвинило Украину в повреждении ЛЭП для Херсона и Запорожья
Политика
Посольство России ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС
Политика
Кремль предупредил об угрозе катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter