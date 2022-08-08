Генсек ООН назвал самоубийственными атаки на АЭС
Любые военные атаки на атомные электростанции, в том числе на Запорожскую АЭС, являются самоубийственным актом, удары по ней должны прекратится, заявил генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Токио. Трансляция доступна на сайте ООН.
«Атаки на АЭС — самоубийственный акт. Мы надеемся, что это прекратится. Одновременно с этим мы хотим, чтобы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. — РБК) получила доступ к станции. И мы надеемся, что оно сможет использовать свои компетенции», — сказал он, отвечая на вопрос, какие действия, по его мнению, должны предпринять ООН и МАГАТЭ.
Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодаре, который контролируется российскими силами. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.
Сформированные на подконтрольной России части Запорожской области военно-гражданские администрации регулярно сообщают об обстрелах АЭС и ее повреждениях. 5 августа они сообщили об обстреле Энергодара и ЗАЭС, в результате которого на территории станции случился пожар, снаряды повредили две линии электропередачи.
Российское Минобороны уточнили, что на АЭС обесточило часть аппаратуры энергоблока № 3, а вырабатываемая мощность энергоблока № 4 упала. Кроме того, на водородной станции при АЭС произошло факельное возгорание.
7 августа в ВГА Энергодара заявили, что осколки от ракеты, выпущенной по станции ночью, оказались не более чем в 400 м от действующего энергоблока, а в зоне поражения находилось в том числе хранилище отработанного ядерного топлива.
Минобороны России расценило удары по Запорожской АЭС как ядерный терроризм и предупредило, что авария на станции вызовет глобальную техногенную катастрофу. В Кремле предупредили о катастрофических последствиях обстрелов АЭС «для огромной территории, включая Европу». Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев обвинил ООН в препятствовании контролю за состоянием станции МАГАТЭ.