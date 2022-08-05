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Минобороны сообщило об артударе по территории Запорожской АЭС

Минобороны России: украинские войска обстреляли территорию Запорожской АЭС
Российские военные утверждают, что обстрел мог привести к радиационной аварии: на территории станции возник пожар, обесточена часть оборудования

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Минобороны подтвердило данные об артиллерийском ударе по территории Запорожской АЭС. По данным ведомства, по территории атомной электростанции и города Энергодар со стороны Украины было выпущено двадцать 152-мм снарядов.

Обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец, сообщили в Минобороны.

«В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение. На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока номер три, снижена вырабатываемая мощность энергоблока номер четыре», — говорится в сообщении ведомства. На водородной станции при АЭС произошло факельное возгорание, которое удалось оперативно ликвидировать.

В Минобороны подчеркивают, что обстрел мог привести к радиационной аварии: «По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Об обстреле территории АЭС ранее сообщал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, на территории станции после этого возник пожар, повреждены две линии электропередач.

МИД увидел риск техногенной катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС
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Фото:РИА Новости

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодаре. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.

Теги
Запорожская АЭС Запорожская область Украина
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