Песков заявил о контактах с МАГАТЭ по поездке на Запорожскую АЭС

По словам Дмитрия Пескова, для поездки на станцию необходимо решить в том числе логистические вопросы

Территория Запорожской АЭС в Энергодаре (Фото: РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что МАГАТЭ находится в контакте с российской и украинской стороной касательно подготовки поездки экспертов организации на Запорожскую АЭС.

По словам Пескова, соответствующая работа ведется. «Необходимо решить логистические и технические вопросы», — сказал он.

О желании специалистов МАГАТЭ посетить Запорожскую АЭС накануне заявил генеральный директор организации Мариано Гросси в ходе выступления на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Он объяснил это тем, что, по данным организации, на станции хранятся 30 т плутония и 40 т обогащенного урана. Специалистам необходимо убедиться, что «их не используют для других целей».

В украинском «Энергоатоме» объяснили, что речь в данном случае идет о ядерном топливе, которое есть на всех атомных электростанциях в мире.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. О взятии ее территории под контроль Минобороны России сообщило в конце февраля.

В середине мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что работа Запорожской АЭС будет переориентирована на Россию. При этом власти, по его словам, готовы поставлять электроэнергию Украине за деньги.