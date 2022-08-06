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Минобороны назвало обстрел Запорожской АЭС «ядерным терроризмом»

Ведомство сослалось на Международную конвенцию ООН о борьбе с актами ядерного терроризма и обвинило организацию в препятствовании работе МАГАТЭ. В Минобороны предупредили, что удар вызовет катастрофу, крупнее Чернобыля и Фукусимы

Минобороны России, согласно Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма Генассамблеи ООН, расценивает обстрел территории Запорожской АЭС 5 августа как акт ядерного терроризма. Об этом ведомство заявило в Telegram.

«В соответствии с Международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 г., указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм», — говорится в сообщении Минобороны.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ведомство предупредило, что авария на Запорожской АЭС вызовет глобальную техногенную катастрофу, «которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме». Начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев обвинил ООН в препятствовании контролю за состоянием станции Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Территорию атомной электростанции обстреляли вечером 5 августа. Первым об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он говорил, что после удара на территории станции случился пожар, снаряды повредили две линии электропередачи.

Позднее слова Рогова подтвердили в Минобороны. Ведомство уточнило, что по станции и городу Энергодар, где она расположена, со стороны Украины выпустили двадцать 152-мм снарядов. В результате, по информации министерства, в городе частично пропали электро- и водоснабжение, а на АЭС обесточило часть аппаратуры энергоблока № 3. Вырабатываемая мощность энергоблока № 4 также упала. Кроме того, на водородной станции при АЭС произошло факельное возгорание.

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Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе, она находится в Энергодаре. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны сообщило, что территорию станции контролируют российские войска.

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Теги
Татьяна Зыкина
Минобороны ядерный терроризм Запорожская АЭС обстрел
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