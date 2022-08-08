Кремль предупредил об угрозе катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума Политика, 13:36
Умер дважды Герой СССР космонавт Анатолий Филипченко Общество, 13:32
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 13:30
Новый альбом Бейонсе стал лучшей женской премьерой года Life, 13:30
Строительство: как защититься от недобросовестных действий подрядчика Pro, 13:29
«Вектор» подал заявку на регистрацию первого препарата против оспы Общество, 13:29
Акции СПБ Биржи выросли на фоне сообщения о расширении времени торгов Инвестиции, 13:26
Газзаев заявил о трудностях в «Спартаке» после потери одного из лидеров Спорт, 13:24
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
FIDE обсудит допуск сборной России к международным турнирам Спорт, 13:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:23
Хуснуллин сообщил о росте ввода жилья в 2022 году почти на треть Недвижимость, 13:22
FT узнала о просьбе Европы к Британии принять меры из-за грязного газа Политика, 13:14
Минобороны обвинило Украину в повреждении ЛЭП для Херсона и Запорожья Политика, 13:13
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 13:07
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль предупредил об угрозе катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС

Москва просит от партнеров Киева повлиять на власти Украины и заставить прекратить обстрел атомной электростанции
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск, чреваты наступлением катастрофы для огромных территорий, включая страны Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооруженных сил — это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы. Мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов», — сказал Песков.

В Энергодаре сообщили об обстреле ВСУ Запорожской АЭС из «Ураганов»
Политика
Запорожская АЭС в Энергодаре

Накануне, 7 августа, в военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что украинские войска ночью вновь нанесли удары из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС. Осколки упали близ действующего энергоблока, утверждают там.

«В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 м», — заявили в администрации «РИА Новостям».

Обстрелы Запорожской АЭС повторяются регулярно на протяжении последних недель и уже несколько раз приводили к повреждениям станции. 5 августа стало известно, что по территории атомной электростанции и города Энергодар со стороны Украины было выпущено 20 снарядов 152-мм калибра. «На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4, поврежден водородопровод, на водородной станции произошло факельное возгорание водорода», — описывало повреждения российское Минобороны.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодаре. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Andrea Leon / Unsplash Вкусное лекарство и способ похудеть: разбираем правду и мифы о специях
Статьи
Pro
Фото: Andrew Burton / Getty Images Основатель Alibaba Джек Ма: «Я хочу умереть на пляже, а не в офисе»
Статьи
Pro
Фото: New Zealand Defence Force / Getty Images Бан на маркетплейсе: чем рискует продавец товаров параллельного импорта
Статьи
Pro
Фото: Investors.luminartech Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи
Pro
Фото: Nikola Saliba / Unsplash Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей
Инструкции
Pro
Фото: Joosep Martinson / Getty Images Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами
Инструкции
Авторы
Теги
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Запорожская АЭС Украина
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Посольство России ответило на обвинения в ударах по Запорожской АЭС
Политика
Минобороны обвинило ООН в помехах контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter