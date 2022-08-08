Кремль предупредил об угрозе катастрофы из-за обстрелов Запорожской АЭС

Москва просит от партнеров Киева повлиять на власти Украины и заставить прекратить обстрел атомной электростанции

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Продолжающиеся обстрелы Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских войск, чреваты наступлением катастрофы для огромных территорий, включая страны Европы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооруженных сил — это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы. Мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов», — сказал Песков.

Накануне, 7 августа, в военно-гражданской администрации Энергодара заявили, что украинские войска ночью вновь нанесли удары из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС. Осколки упали близ действующего энергоблока, утверждают там.

«В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Поражающими элементами повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. Важно отметить, что от места падения осколочных боевых элементов и самого ракетного двигателя до действующего энергоблока не более 400 м», — заявили в администрации «РИА Новостям».

Обстрелы Запорожской АЭС повторяются регулярно на протяжении последних недель и уже несколько раз приводили к повреждениям станции. 5 августа стало известно, что по территории атомной электростанции и города Энергодар со стороны Украины было выпущено 20 снарядов 152-мм калибра. «На АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4, поврежден водородопровод, на водородной станции произошло факельное возгорание водорода», — описывало повреждения российское Минобороны.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодаре. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.