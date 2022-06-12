Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 60,97 (-1,13) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 57,78 (-0,61) Инвестиции, 10 июн, 16:04
Ракета Astra Space вновь не смогла вывести спутники NASA на орбиту Технологии и медиа, 23:48
Запорожская АЭС возобновила передачу данных МАГАТЭ Политика, 23:31
Шольц заявил о скорой и безопасной независимости ФРГ от топлива из России Политика, 23:08
Эрдоган призвал не доверять политике Запада Политика, 22:45
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 22:35
Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины для мира Политика, 22:31
Пророссийские власти назвали взрыв на подстанции в Бердянске терактом Политика, 22:29
Игрок Virtus.pro рассказал о зарплатах в киберспорте Спорт, 22:22
В Иране допустили отмену виз для российских бизнесменов Политика, 22:08
Опросы показали лидерство левых сил на выборах в парламент Франции Политика, 21:42
Мастер-жокей погиб во время соревнований на Центральном ипподроме Москвы Спорт, 21:28
Власти Пекина выявили новый очаг COVID-19 в «престижной» части города Политика, 21:14
Сенаторы США достигли договоренности об ужесточении контроля за оружием Политика, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Запорожская АЭС возобновила передачу данных МАГАТЭ

Связь между серверами Запорожской АЭС по контролю за ядерным материалом и МАГАТЭ прервалась в конце мая. Глава агентства Рафаэль Гросси собирался посетить находящуюся под контролем российских войск станцию, но Киев выступил против
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Запорожская атомная электростанция, которая находится в подконтрольном российским военным Энергодаре, возобновила дистанционную передачу данных с нее Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Речь идет о данных по гарантиям от систем МАГАТЭ, установленных на АЭС, их передача была приостановлена почти две недели назад.

«Дистанционная передача данных о гарантиях является важным аспектом применения гарантий МАГАТЭ в Украине и других странах. Однако это не заменяет физического присутствия инспекторов МАГАТЭ на АЭС для регулярной проверки ядерных материалов», — подчеркнул Гросси.

«Росатом» отверг планы по контролю над Запорожской АЭС
Политика
Фото:Christian Charisius / dpa / Global Look Press

Как заявили накануне в украинском «Энергоатоме», связь между серверами Запорожской АЭС по контролю за ядерным материалом и МАГАТЭ была потеряна 30 мая, после того как в Энергодаре отключили оператор Vodafone (с ним у МАГАТЭ заключен контракт на передачу данных). В компании добавили, что вся информация, накопленная с момента отключения связи, хранятся на защищенных серверах станции, а после восстановления связи их отправили в МАГАТЭ.

Гросси ранее называл прерванную связь со станцией одной из причин для его визита на АЭС, но Киев выступил против. В «Энергоатоме» отметили, что Украина не приглашала туда представителей МАГАТЭ, в первую очередь — из соображений безопасности. Кроме того, заявили в компании, организация должна выразить «четкую и настойчивую позицию» по выводу российских войск с территории ЗАЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить
Статьи
Pro
Фото: Darren McCollester / Getty Images Куда сейчас отправить детей учиться за границу: версия-2022
Инструкции
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Завтра уже может не работать: 3 шага к осмысленному импортозамещению ПО
Инструкции
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин
Статьи

Несмотря на это, управление станцией оставалось за украинскими операторами. В «Росатоме» заявляли, что российские специалисты оказывают им консультативную помощь. В середине марта российская госкорпорация заверяла МАГАТЭ, что не намерена устанавливать полный контроль над Запорожской АЭС. Однако 18 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил, что в перспективе станция будет работать на Россию, но готова поставлять Украине электроэнергию при условии, что за нее заплатят. В «Энергоатоме» указывают, что отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины технически невозможно.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Запорожская АЭС МАГАТЭ «Энергоатом» Военная операция на Украине
Материалы по теме
МИД исключил использование топлива Запорожской АЭС для ядерного оружия
Политика
Хуснуллин потребовал от Украины плату за поставки с Запорожской АЭС
Политика
МАГАТЭ сообщило о тоннах плутония и обогащенного урана на Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter