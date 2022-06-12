Запорожская АЭС возобновила передачу данных МАГАТЭ
Запорожская атомная электростанция, которая находится в подконтрольном российским военным Энергодаре, возобновила дистанционную передачу данных с нее Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси.
Речь идет о данных по гарантиям от систем МАГАТЭ, установленных на АЭС, их передача была приостановлена почти две недели назад.
«Дистанционная передача данных о гарантиях является важным аспектом применения гарантий МАГАТЭ в Украине и других странах. Однако это не заменяет физического присутствия инспекторов МАГАТЭ на АЭС для регулярной проверки ядерных материалов», — подчеркнул Гросси.
Как заявили накануне в украинском «Энергоатоме», связь между серверами Запорожской АЭС по контролю за ядерным материалом и МАГАТЭ была потеряна 30 мая, после того как в Энергодаре отключили оператор Vodafone (с ним у МАГАТЭ заключен контракт на передачу данных). В компании добавили, что вся информация, накопленная с момента отключения связи, хранятся на защищенных серверах станции, а после восстановления связи их отправили в МАГАТЭ.
Гросси ранее называл прерванную связь со станцией одной из причин для его визита на АЭС, но Киев выступил против. В «Энергоатоме» отметили, что Украина не приглашала туда представителей МАГАТЭ, в первую очередь — из соображений безопасности. Кроме того, заявили в компании, организация должна выразить «четкую и настойчивую позицию» по выводу российских войск с территории ЗАЭС.
Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Она располагает шестью энергоблоками типа ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой — в октябре 1995 года. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.
Несмотря на это, управление станцией оставалось за украинскими операторами. В «Росатоме» заявляли, что российские специалисты оказывают им консультативную помощь. В середине марта российская госкорпорация заверяла МАГАТЭ, что не намерена устанавливать полный контроль над Запорожской АЭС. Однако 18 мая вице-премьер России Марат Хуснуллин допустил, что в перспективе станция будет работать на Россию, но готова поставлять Украине электроэнергию при условии, что за нее заплатят. В «Энергоатоме» указывают, что отключить ЗАЭС от энергосистемы Украины технически невозможно.