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В МИДе отвергли препятствование визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Россия была готова содействовать визиту специалистов из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС и гарантировала его безопасность, однако секретариат отказался организовать поездку, заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИДа Игорь Вишневецкий, выступая на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН. Трансляция велась на Youtube-канале организации.

Он отверг заявления о том, что Москва препятствует посещению АЭС инспекторами и сообщения о создании там военной базы. По словам Вишневецкого, станция работает в штатном режиме. Кроме того, заверил он, действия российских военных на территории Украины в рамках военной операции не угрожают ядерной безопасности.

Запорожская АЭС возобновила передачу данных МАГАТЭ
Политика
Фото:РИА Новости

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС в конце февраля, спустя несколько дней после начала военной операции на Украине. В начале марта рядом со станцией произошел пожар. Как утверждали в Минобороны, в ночь на 4 марта «украинские диверсионные группы» обстреляли патруль Росгвардии из окон учебного-тренировочного комплекса, находящегося за пределами электростанции, российские военнослужащие отразили атаку. Оставляя здание, «диверсанты» подожгли его. По данным Минобороны, радиационный фон был в норме. Оборудование станции не затронуто, заявили тогда в МАГАТЭ.

В конце мая в МАГАТЭ собирались проверить находившиеся на Запорожской АЭС 30 т плутония и 40 т обогащенного урана. Специалистам необходимо было убедиться, что «их не используют для других целей», заявил гендиректор организации Мариано Гросси. В украинском «Энергоатоме» объяснили, что речь в данном случае идет о ядерном топливе, которое есть на всех атомных электростанциях в мире.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда говорил, что организация находится в контакте с российской и украинской сторонами касательно подготовки поездки экспертов.

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