Власти Энергодара заявили об обстреле территории Запорожской АЭС

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Территория Запорожской АЭС оказалась под обстрелом, возник пожар, сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики Зеленского обстреляли территорию Запорожской АЭС, на месте возник пожар. Идет тушение его сотрудниками МЧС. На территории оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков», — написал он в своем Telegram-канале.

Также Рогов опубликовал видео, на котором виден столб дыма, а также несколько фотографий с последствиями ударов.

Под контролем российских сил сейчас находится часть Запорожской области с городами Бердянск, Мелитополь, Васильевка и Энергодар. Столица области, город Запорожье, остается под контролем Украины.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная электростанция в Европе. Она расположена в городе Энергодар. 28 февраля, через четыре дня после начала военной операции на Украине, российское Минобороны заявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль.

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В Запорожской ВГА неоднократно сообщали об атаках украинских войск на атомную электростанцию в Энергодаре. 20 июля чиновники заявили об ударе трех беспилотников-«камикадзе» со взрывчаткой. Пострадали 11 сотрудников АЭС, состояние четверых оценивалось как тяжелое.