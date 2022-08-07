Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
«Страна.ua» узнала о резком подорожании газа для производств на Украине Политика, 01:10
Минобороны обвинило ООН в помехах контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС Политика, 00:34
Пятая ракетка России разгромила китаянку и вышла в финал турнира в США Спорт, 00:23
Reuters узнало детали скорой поставки оружия США на Украину на $1 млрд Политика, 00:21
Производитель культовых карандашей заявил о проблемах из-за контрсанкций Бизнес, 00:00
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 06 авг, 23:59
Умер экс-глава дирекции спортивного вещания «Первого канала» Малышев Спорт, 06 авг, 23:50
Минздрав Газы назвал число погибших и раненых при ударах Израиля Политика, 06 авг, 23:39
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны обвинило ВСУ в подготовке провокации с ударом по Славянску Политика, 06 авг, 23:23
FT сообщила о беспокойстве ЕС из-за сближения России и Турции Политика, 06 авг, 23:16
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 06 авг, 23:08
Минобороны назвало обстрел Запорожской АЭС «ядерным терроризмом» Политика, 06 авг, 23:07
«Локомотив» побил антирекорд по голам и показал худший старт за 16 лет Спорт, 06 авг, 22:57
В США предупредили об экстраординарных мерах для освобождения Грайнер Политика, 06 авг, 22:44
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны обвинило ООН в помехах контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС

Организация Объединенных Наций (ООН) препятствует работе специалистов Междунарожного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые должны отслеживать состояние Запорожское АЭС, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, его слова приводит ведомство в Telegram.

«Сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии», — сказал он.

Материал дополняется
 

Теги
МАГАТЭ ООН Запорожская АЭС Минобороны
Материалы по теме
Минобороны сообщило об артударе по территории Запорожской АЭС
Политика
Минобороны назвало обстрел Запорожской АЭС «ядерным терроризмом»
Политика
Власти заявили об обстреле территории Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter