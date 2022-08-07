Минобороны обвинило ООН в помехах контролю МАГАТЭ над Запорожской АЭС
Организация Объединенных Наций (ООН) препятствует работе специалистов Междунарожного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые должны отслеживать состояние Запорожское АЭС, заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, его слова приводит ведомство в Telegram.
«Сотрудники Организации Объединенных Наций продолжают создавать препятствия для проведения объективного международного контроля состояния Запорожской АЭС руководством Международного агентства по атомной энергии», — сказал он.
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