МАГАТЭ сообщило о тоннах плутония и обогащенного урана на Запорожской АЭС

Специалисты хотят убедиться в том, что хранящиеся на атомной электростанции в подконтрольном российским войскам Энергодаре 30 т плутония и 40 т обогащенного урана «не были использованы в других целях»

Специалисты Международного агентства по атомной энергии

(МАГАТЭ) хотят посетить Запорожскую атомную электростанцию в подконтрольном российским войскам Энергодаре, на которой хранятся 30 т плутония и 40 т обогащенного урана, заявил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова приводятся на сайте агентства.

«МАГАТЭ стремится посетить украинскую Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную российскими войсками, чтобы убедиться, что хранящиеся там 30 000 кг плутония и 40 000 кг обогащенного урана не были использованы для других целей», — сообщил Гросси, подчеркнув, что использование ядерного оружия «немыслимо».

Он добавил, что агентство сосредоточено на предотвращении возможных аварий, связанных с атакой на АЭС или выбросом радиоактивных материалов.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. В начале марта рядом с АЭС произошел пожар. Как утверждали потом в российском Минобороны, в ночь на 4 марта «украинские диверсионные группы» напали на патруль Росгвардии. Военнослужащих обстреляли из стрелкового оружия из окон учебного-тренировочного комплекса, находящегося за пределами электростанции, российские военнослужащие отразили атаку, говорили в ведомстве. Оставляя здание, «диверсанты» его подожгли, утверждали там. По данным Минобороны, радиационный фон был в норме. Оборудование станции не затронуто, заявили тогда в МАГАТЭ.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российское Минобороны объявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль в конце февраля. В середине мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что работа Запорожской АЭС будет переориентирована на Россию. При этом власти, по его словам, готовы поставлять электроэнергию Украине за деньги.