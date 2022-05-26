МАГАТЭ сообщило о тоннах плутония и обогащенного урана на Запорожской АЭС

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 мая
EUR ЦБ: 57,92 (-0,95) Инвестиции, 25 мая, 15:55
Курс доллара на 26 мая
USD ЦБ: 56,3 (-0,67) Инвестиции, 25 мая, 15:55
Жозе Моуриньо повторил рекорд по числу побед в финалах еврокубков Спорт, 01:12
В РСТ сочли нерентабельной инициативу о запуске чартерных поездов в Крым Общество, 01:08
Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера об уступках Украины России Политика, 00:59
В Госсовете Крыма предложили отказаться от изучения английского в школах Общество, 00:09
Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов Технологии и медиа, 00:00
МАГАТЭ сообщило о тоннах плутония и обогащенного урана на Запорожской АЭС Политика, 00:00
«Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций Спорт, 25 мая, 23:56
19-летний теннисист отыграл матчбол и прошел в третий круг «Ролан Гаррос» Спорт, 25 мая, 23:32
Госдеп призвал не отключать Россию от интернета Политика, 25 мая, 23:30
Киев заявил об отсутствии предварительных условий на переговоры с Россией Политика, 25 мая, 23:08
Ибрагимович перенес операцию на колене и выбыл до конца года Спорт, 25 мая, 22:59
Подоляк заявил о призывах Запада уступить часть территорий России Политика, 25 мая, 22:44
Лайшев поддержал тренеров после жалобы фигуристки Нугумановой на травлю Спорт, 25 мая, 22:26
Минобороны призвало МККК возобновить поставки лекарств в ДНР и ЛНР Политика, 25 мая, 22:23
Военная операция на Украине ,  
0 

МАГАТЭ сообщило о тоннах плутония и обогащенного урана на Запорожской АЭС

Специалисты хотят убедиться в том, что хранящиеся на атомной электростанции в подконтрольном российским войскам Энергодаре 30 т плутония и 40 т обогащенного урана «не были использованы в других целях»

Специалисты Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) хотят посетить Запорожскую атомную электростанцию в подконтрольном российским войскам Энергодаре, на которой хранятся 30 т плутония и 40 т обогащенного урана, заявил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова приводятся на сайте агентства.

«МАГАТЭ стремится посетить украинскую Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную российскими войсками, чтобы убедиться, что хранящиеся там 30 000 кг плутония и 40 000 кг обогащенного урана не были использованы для других целей», — сообщил Гросси, подчеркнув, что использование ядерного оружия «немыслимо».

Он добавил, что агентство сосредоточено на предотвращении возможных аварий, связанных с атакой на АЭС или выбросом радиоактивных материалов.

Песков сообщил о «провокации украинских националистов» у Запорожской АЭС
Политика
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. В начале марта рядом с АЭС произошел пожар. Как утверждали потом в российском Минобороны, в ночь на 4 марта «украинские диверсионные группы» напали на патруль Росгвардии. Военнослужащих обстреляли из стрелкового оружия из окон учебного-тренировочного комплекса, находящегося за пределами электростанции, российские военнослужащие отразили атаку, говорили в ведомстве. Оставляя здание, «диверсанты» его подожгли, утверждали там. По данным Минобороны, радиационный фон был в норме. Оборудование станции не затронуто, заявили тогда в МАГАТЭ.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Российское Минобороны объявило о взятии территории Запорожской АЭС под контроль в конце февраля. В середине мая российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что работа Запорожской АЭС будет переориентирована на Россию. При этом власти, по его словам, готовы поставлять электроэнергию Украине за деньги.

Читайте на РБК Pro
Pro
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Статьи
Pro
Фото: Christian Charisius / Reuters Не все деньги должны работать: как создать в компании резервный фонд
Инструкции
Pro
Не все можно заменить: без этих ИТ-сервисов бизнесу будет особенно сложно
Инструкции
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Почему фрилансеры все-таки не заменят компании ключевых сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Александр Артеменков / ТАСС Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как система быстрых платежей становится в России альтернативой Apple Pay
Статьи
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Елена Чернышова
МАГАТЭ Запорожская АЭС
Материалы по теме
Путин расширил упрощенное гражданство на жителей Херсона и Запорожья
Политика
В Запорожской области ввели бивалютную зону
Политика
Пророссийские власти Запорожья заявили о намерении войти в состав России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter