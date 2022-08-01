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МИД предупредил об угрозе возвращения наемников с Украины

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Иностранцы, принимающие участие в боевых действиях на Украине, вернувшись на родину, будут представлять угрозу безопасности в своих странах, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», — сказал он и добавил, что такая ситуация беспокоит российскую сторону, она поднимает эту тему в контактах на международном уровне.

Тарабрин также обвинил ряд стран НАТО в негласной поддержке действий Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях. По его словам, вербовкой занимаются не только неправительственные организации, но и украинские дипломатические представительства за рубежом в нарушение международных конвенций.

Минобороны России сообщило об ударе по базе «Иностранного легиона» в ДНР
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В начале спецоперации президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «интернационального легиона», куда бы могли поступить на службу иностранные граждане-добровольцы. По июльским данным российского Минобороны, с начала спецоперации на Украину прибыли 7,1 тыс. наемников, из них уничтожены или покинули зону боевых действий более 4,3 тыс. бойцов, продолжают участвовать в конфликте свыше 2,7 тыс. Больше всего прибыло граждан Польши (более 1,8 тыс). Данные Киева о том, что на его стороне в боях принимают участие около 20 тыс. иностранцев, военное ведомство назвало ложным.

Неоднократно сообщалось о гибели иностранцев в зоне конфликта — в частности, граждан Польши, Канады, США и др. В ДНР в плену умер британский подданный Пол Ури, страдавший многочисленными заболеваниями. Еще двух британцев, Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, в республике приговорили к расстрелу за наемничество и участие в боевых действиях на стороне Украины, но в исполнение приговор еще не приведен, осужденные подавали апелляции не него. Глава ДНР Денис Пушилин исключал помилование.

Теги
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