Глава ДНР исключил помилование или обмен осужденных на казнь британцев

Пушилин не увидел для этого никаких оснований. Шон Пиннер и Эйден Аслин приговорены в ДНР к смертной казни как наемники. В Великобритании их считают военнопленными, а приговор — нелегитимным

Шон Пиннер (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Власти ДНР не планируют ни обменять, ни помиловать приговоренных к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, сообщил «Интерфаксу» глава республики Денис Пушилин.

«Я не вижу для этого никаких оснований», — вновь заявил глава ДНР. Вопрос обмена, по его словам, «даже не обсуждается».

О том, что обмен британцев не планируется, еще до вынесения им приговора заявляла председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Пиннера и Аслина в ДНР обвинили в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Первый на следствии заявлял, что работал инструктором ВСУ. Он попал в плен в апреле в Мариуполе. Аслин, по данным канала «Звезда», был среди «добровольно сложивших оружие» украинских морпехов в том же городе.

Верховный суд республики 9 июня приговорил обоих британцев, а также марокканца Саадуна Брагима к казни. Им вменяли ч. 2 ст. 34 (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 43 (наемничество) УК. Подсудимые частично признали вину.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала решение суда нелегитимным и фиктивным. Она заявила, что Лондон делает все для освобождения Пиннера и Аслина и вопрос решается через МИД Украины. Трасс также подчеркнула, что британцы — военнопленные и действия «российских прокси» по отношению к ним нарушают Женевскую конвенцию. В МИД России, как и в ДНР, считают, что и Пиннер, и Аслин не имеют права на статус военнопленного.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отмечал, что Аслин не может считаться наемником, потому что служил в ВСУ.