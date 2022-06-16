Глава ДНР исключил помилование или обмен осужденных на казнь британцев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 59,12 (-0,13) Инвестиции, 02:21
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 56,66 (-0,43) Инвестиции, 02:21
Самозанятые все востребованнее: кто и как нанимает их в России Pro, 12:53
Как сделать компанию устойчивой к экономическим потрясениям РБК и Банк Точка, 12:52
Социальные поглаживания: как восстанавливаться, заряжаясь энергией других РБК и ГАЛС, 12:51
Медведев назвал бесполезной поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев Политика, 12:49
РПЛ назвала лучшего вратаря минувшего сезона Спорт, 12:46
Плюс 6 млрд: как росло население Земли с 1950 года Социальная экономика, 12:40 
Глава ДНР исключил помилование или обмен осужденных на казнь британцев Политика, 12:40
WP узнал, что ФБР расследует дело о чипах США в военной технике России Политика, 12:35
Болезненные решения: как облегчить жизнь родственникам с инвалидностью Партнерский проект, 12:28
Зарплаты курьеров все еще высоки. За счет чего пытаются экономить логисты Pro, 12:26
Суд смягчил наказание криминальному авторитету Паше Цветомузыке Общество, 12:15
Рогозин назвал Twitter рупором антироссийской пропаганды Политика, 12:14
Звезда регби призвал коллег к отказу от «культуры пьянства» и развязности Спорт, 12:08
Глава ДНР выразил надежду на завершение спецоперации до конца года Политика, 12:06

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава ДНР исключил помилование или обмен осужденных на казнь британцев

Пушилин не увидел для этого никаких оснований. Шон Пиннер и Эйден Аслин приговорены в ДНР к смертной казни как наемники. В Великобритании их считают военнопленными, а приговор — нелегитимным
Шон Пиннер
Шон Пиннер (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Власти ДНР не планируют ни обменять, ни помиловать приговоренных к смертной казни подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, сообщил «Интерфаксу» глава республики Денис Пушилин.

«Я не вижу для этого никаких оснований», — вновь заявил глава ДНР. Вопрос обмена, по его словам, «даже не обсуждается».

О том, что обмен британцев не планируется, еще до вынесения им приговора заявляла председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Пиннера и Аслина в ДНР обвинили в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Первый на следствии заявлял, что работал инструктором ВСУ. Он попал в плен в апреле в Мариуполе. Аслин, по данным канала «Звезда», был среди «добровольно сложивших оружие» украинских морпехов в том же городе.

Суд в ДНР приговорил к смерти граждан Британии и Марокко за наемничество
Политика
Шон Пиннер, Саадун Брагим и Эйден Эсли

Верховный суд республики 9 июня приговорил обоих британцев, а также марокканца Саадуна Брагима к казни. Им вменяли ч. 2 ст. 34 (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 43 (наемничество) УК. Подсудимые частично признали вину.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала решение суда нелегитимным и фиктивным. Она заявила, что Лондон делает все для освобождения Пиннера и Аслина и вопрос решается через МИД Украины. Трасс также подчеркнула, что британцы — военнопленные и действия «российских прокси» по отношению к ним нарушают Женевскую конвенцию. В МИД России, как и в ДНР, считают, что и Пиннер, и Аслин не имеют права на статус военнопленного.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Ian Waldie / Getty Images Почему не стоит бросать курить с помощью вейпов: 4 причины
Статьи
Pro
Фото: Евгений Разумный / ТАСС Россию ждет галопирующая инфляция. Чем это опасно для бизнеса
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи
Pro
Фото: Pexels Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным
Инструкции
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Самозанятые все востребованнее: кто и как нанимает их в России
Статьи
Pro
Очки, линзы, операция: какой способ коррекции зрения выбрать
Статьи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отмечал, что Аслин не может считаться наемником, потому что служил в ВСУ.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
обмен ДНР Украина Великобритания

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В парламенте ДНР исключили обмен пленных иностранцев
Политика
Лондон назвал фиктивным правосудием приговор британцам в ДНР
Политика
Трасс заявила, что делает все для освобождения осужденных в ДНР британцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter