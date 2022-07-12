Минобороны опубликовало обновленные данные по числу наемников на Украине

По данным ведомства, больше всего наемников прибыло из Польши, она же лидирует по числу уничтоженных бойцов за последние три недели. Численность наемников на Украине «неуклонно снижается», заявили в Минобороны

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С начала спецоперации на Украину прибыли 7107 наемников, заявили в Минобороны России. Уничтожены или покинули зону боевых действий 4366 бойцов, продолжают участвовать в конфликте 2741. За последние три недели их число уменьшилось на 480 человек — 151 прибыл, 391 уничтожен, а еще 240 «поспешили ретироваться за пределы территории Украины».

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы 20 тыс. прибывших на территорию Украины иностранных наемников их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается», — заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Рекордсмен по числу бойцов — Польша (1835, в том числе уничтожено, или «убыло», почти 900, осталось 944). За ней следуют Канада (прибыло 605, осталось 239), США (соответственно 544 и 89), Великобритания (429 и 198) и Грузия (368 и 91).

Что касается убыли наемников, здесь на первом месте тоже Польша: за три недели ликвидировано 166 бойцов из этой страны. «Среди представителей Грузии уничтожено 50 «солдат удачи», Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков», — добавил Конашенков.

Генерал подчеркнул, что российские вооруженные силы выявляют иностранных наемников «еще на этапе их подготовки к въезду на Украину». Так, 6 июля на пункт сбора и размещения в польском городе Замосць прибыли два гражданина Великобритании — Колин Скот и Адриан Дэвис, утверждает он. Представитель Минобороны посоветовал им вернуться на родину.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре после начала спецоперации объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны для привлечения иностранных добровольцев. Российское Минобороны называет их наемниками и напоминает, что в случае захвата живыми таких бойцов ждут судебный процесс и максимальные тюремные сроки, так как они не считаются комбатантами.