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Минобороны России сообщило об ударе по базе «Иностранного легиона» в ДНР

В районе поселка Березнеговатое Николаевской области уничтожена пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ», а в районе населенного пункта Ягодное в ДНР — американская радиолокационная станция AN/TPQ-37, сообщили в Минобороны России

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Российские силы нанесли ракетный удар по базе «Иностранного легиона» у города Константиновка в ДНР, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, в результате удара убиты более 40 «иностранных наемников», большинство из них — граждане Польши.

Российские военные также нанесли удар по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в поселке Зайцево в ДНР, были уничтожены более 70 человек и склад боеприпасов, говорится в сообщении Минобороны.

Всего за сутки, по данным ведомства, были нанесены удары по восьми пунктам управления, в том числе в районе населенного пункта Соль в ДНР, города Николаева и поселка Полигон в Николаевской области. В районе поселка Березнеговатое Николаевской области уничтожена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ», в районе населенного пункта Ягодное в ДНР — американская радиолокационная станция AN/TPQ-37, а в районах населенных пунктов Кульбакино, Явкино Николаевской области, Бахмутское, Яковлевка и Зайцево ДНР — восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Кроме того, за сутки в ДНР подавлены батарея реактивных систем залпового огня «Ураган», артиллерийская батарея гаубиц «Гиацинт-Б», а также шесть взводов реактивных систем залпового огня «Град», сообщили в военном ведомстве.

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24.02–24.07. Инфографика
Политика

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил мобилизацию.

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Минобороны ракетный удар ДНР наемники Военная операция на Украине
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