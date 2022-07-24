Politico сообщила о гибели наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе
В ходе военных действий в Донбассе была ликвидирована группа наемников, в том числе граждане США, Канады и Швеции, которая воевала на стороне Украины. Об этом сообщила The Politico со ссылкой на «командира иностранных бойцов» по имени Руслан Мирошниченко.
По словам Мирошниченко, в Донбассе при обстреле в районе села Григорьевка 18 июля погибли американцы Люк Люцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и швед Эдвард Патриньяни, которые были частью «сил спецопераций» территориальной обороны ВСУ.
Их подразделение базировалось недалеко от Северска в Бахмутском районе Донецкой области. Они должны были «занять огневые позиции» и помешать переправе российских войск через реку.
«В конце миссии они попали в засаду, устроенную российскими танками. Первый снаряд ранил Люка. Трое парней, Эдвард, Эмиль и Брайан, немедленно попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Затем второй снаряд убил их всех», — сказал Мирошниченко.
Представитель Госдепартамента подтвердил The Politico гибель двух американцев, но не назвал их имен. Изданию не удалось немедленно связаться с правительствами Канады и Швеции для получения комментариев.
Минобороны России 18 июля сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Донбассе.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского иностранного легиона», — сообщили в ведомстве.
По данным министерства, были уничтожены до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, 12 специальных автомобилей.
В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании интернационального легиона территориальной обороны, в который войдут бойцы из-за рубежа.
Минобороны России сообщило о прибытии на Украину иностранных наемников в начале марта. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указывал, что «западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний».
По данным российского оборонного ведомства на 12 июля, с начала спецоперации на Украину прибыли 7107 наемников, уничтожены или покинули зону боевых действий 4366 бойцов, продолжает участвовать в конфликте 2741.