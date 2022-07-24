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Politico сообщила о гибели наемников из США, Канады и Швеции в Донбассе

Группа наемников, базировавшаяся недалеко от Северска, должна была занять огневые позиции и помешать переправе российских войск через реку, однако попала в засаду, устроенную российскими танками, пишет издание

В ходе военных действий в Донбассе была ликвидирована группа наемников, в том числе граждане США, Канады и Швеции, которая воевала на стороне Украины. Об этом сообщила The Politico со ссылкой на «командира иностранных бойцов» по имени Руслан Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, в Донбассе при обстреле в районе села Григорьевка 18 июля погибли американцы Люк Люцишин и Брайан Янг, канадец Эмиль Антуан Рой-Сируа и швед Эдвард Патриньяни, которые были частью «сил спецопераций» территориальной обороны ВСУ.

Их подразделение базировалось недалеко от Северска в Бахмутском районе Донецкой области. Они должны были «занять огневые позиции» и помешать переправе российских войск через реку.

«В конце миссии они попали в засаду, устроенную российскими танками. Первый снаряд ранил Люка. Трое парней, Эдвард, Эмиль и Брайан, немедленно попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Затем второй снаряд убил их всех», — сказал Мирошниченко.

Минобороны сообщило об ударе по базе «наемников и боевиков» близ Одессы
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Представитель Госдепартамента подтвердил The Politico гибель двух американцев, но не назвал их имен. Изданию не удалось немедленно связаться с правительствами Канады и Швеции для получения комментариев.

Минобороны России 18 июля сообщило, что российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в Донбассе.

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«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики поражен пункт временной дислокации наемников так называемого украинского иностранного легиона», — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, были уничтожены до 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, 12 специальных автомобилей.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о формировании интернационального легиона территориальной обороны, в который войдут бойцы из-за рубежа.

Минобороны России сообщило о прибытии на Украину иностранных наемников в начале марта. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указывал, что «западные страны нарастили отправку в районы боевых действий контрактников частных военных компаний». 

По данным российского оборонного ведомства на 12 июля, с начала спецоперации на Украину прибыли 7107 наемников, уничтожены или покинули зону боевых действий 4366 бойцов, продолжает участвовать в конфликте 2741.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
наемники США Канада Швеция Донбасс
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