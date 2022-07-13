Пушилин заявил, что наемников расстреляют в ДНР при отклонении апелляции

Эйден Эслин, Шон Пиннер и Саадун Брагим (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Сотрудники исполнительных служб Донецкой народной республики (ДНР) расстреляют иностранных наемников, приговоренных к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины, если суд отклонит апелляции по их делам, заявил глава республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

«Все иностранцы подали на обжалование в апелляционном порядке, ждем заседания суда. Если суд признает соответствующей меру наказания, приговор, тогда их дела будут переданы дела непосредственно в исполнительную службу для реализации приговора», — сказал он, уточнив, что осужденных расстреляют в непубличном порядке.

В начале июня Верховный суд Донецкой народной республики приговорил граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима к расстрелу за наемничество и участие в боевых действиях на стороне Украины. Им были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 34 УК ДНР (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 430 (наемничество).

Наказание назначили обвиняемым «по совокупности преступлений», иностранцы частично признали свою вину. Однако тогда в республике действовал мораторий на исполнение смертных приговоров, который ее парламент отменил 8 июля.

Великобритания после вынесения приговора назвала решение донецкого суда фиктивным и незаконным. Министр иностранных дел Лиз Трасс тогда заявила, что Лондон делает все возможное, чтобы освободить своих граждан. Британские власти считают Пиннера и Аслина военнопленными. Глава ДНР, в свою очередь, исключал их обмен или возможность помилования из-за отсутствия оснований.

В ответ на слова Трасс официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заметила, что Великобритания не обращалась по поводу своих граждан непосредственно к властям ДНР (Лондон не признает республику суверенным государством). Из этого, по словам дипломата, следовал вывод, что их судьба никого, «по существу, не интересовала».

В начале июля в посольстве России в Лондоне сообщили, что получили обращения британских властей. В дипмиссии заявили, что вопрос, касающийся приговора, не относится к ее юрисдикции и предложили обратиться в ДНР.

Адвокат Шона Пиннера Юлия Церковникова уже обжаловала приговор в кассационной инстанции и попросила смягчить его до пожизненного заключения. То же самое сделали адвокаты двух других осужденных иностранцев.