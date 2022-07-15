Омбудсмен ДНР сообщила о смерти пленного британского наемника

Ури попал в плен в конце апреля при попытке прорыва через блокпост, сообщила омбудсмен ДНР. Би-би-си пишет, что Ури был волонтером, ранее он восемь лет был гражданским подрядчиком в Афганистане

Пол Джонсон Энтони Доминик Ури (Фото: из личного архива)

Взятый в плен военными ДНР британский наемник Пол Джонсон Энтони Доминик Ури умер, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова в Telegram-канале.

По ее словам, он попал плен в апреле при попытке прорыва через блокпост, контролируемый военнослужащими ДНР, и содержался в учреждении уголовно-исполнительной системы республики.

Морозова указала, что во время первого медосмотра у Ури диагностировали хронические заболевания, в том числе инсулинозависимый диабет, поражения дыхательной системы и почек, заболевания сердечно-сосудистой системы. «Кроме того, он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на родине», — заявила омбудсмен.

«Несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь. Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался», — сообщила Морозова.

По ее словам, необходимые медицинские препараты не предоставил Международный комитет Красного Креста. Власти Британии, по данным омбудсмена, никак не отреагировали на переданную информацию о пленении Ури и «проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными».

При этом, по данным Би-би-си, Ури был независимым волонтером, однако координировал свою деятельность с одной из некоммерческих организаций, он попал в плен вместе с коллегой Диланом Хили 25 апреля. Телекомпания указывает, что тогда они вывозили семью из Запорожья на автомобиле, Ури находился за рулем. Его мать заявила, что он страдает диабетом I типа.

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Ури, по данным телекомпании, было около 40 лет. Он родился в городе Уоррингтон графства Чешир, восемь лет провел в Афганистане в качестве гражданского подрядчика. После этого жил в графстве Ланкашир.

В начале июня суд в ДНР приговорил к смертной казни двоих британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. Все они обжаловали приговор. Глава ДНР Денис Пушилин пояснял, что, «если суд признает соответствующей меру наказания, приговор, тогда их дела будут переданы непосредственно в исполнительную службу для реализации приговора». Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что вынесенный приговор фиктивный и не имеет легитимности.