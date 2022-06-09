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Военная операция на Украине ,  
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Суд в ДНР приговорил к смерти граждан Британии и Марокко за наемничество

Подсудимые частично признали вину. Судебные слушания продлились три дня. Еще до приговора власти Британии заявляли о намерении обжаловать решение суда
Шон Пиннер, Саадун Брагим и Эйден Эсли
Шон Пиннер, Саадун Брагим и Эйден Эсли (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости».

Наказание было назначено обвиняемым «по совокупности преступлений». В решении суда говорится, что Пиннера разыскивали в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии.

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Политика

«Пиннер Шон, родом из Великобритании, ранее проходил службу в вооруженных силах данного государства. В последнее время Пиннер Шон проживал в городе Мариуполе совместно со своей супругой, гражданкой Украины. Пиннер Шон находился в розыске в Великобритании за участие в боевых действиях в Ираке и Сирии и на территории Великобритании признан террористом. В связи с этим Пиннер Шон приехал на территорию Украины для участия в боевых действиях», — сказал оглашавший приговор судья.

Осужденные могут обжаловать приговоры в течение месяца.

РБК направил запросы в МИД Великобритании и Марокко.

Суд над иностранцами начался 7 июня, подсудимые частично признали вину.

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Росгвардеец погиб в бою с иностранными наемниками на Украине
Политика
Фото:rosguard.gov.ru

Британцы и марокканец обвинялись по ч. 2 ст. 34 (совершение преступлений группой лиц), ст. 323 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти) и ст. 430 (наемничество) УК ДНР. В республике за эти преступления в условиях военного времени предусмотрена смертная казнь, которая де-факто разрешена: в отношении такого вида наказания не введен мораторий.

Расследование дела в ДНР завершили в конце мая. 48-летний Пиннер заявлял на следствии, что работал инструктором вооруженных сил Украины. Британец попал в плен в апреле вместе с бойцами подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе. По данным телеканала «Звезда», 27-летний Аслин был среди «добровольно сложивших оружие» морпехов ВСУ в Мариуполе.

27 мая глава отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов заявил, что в условиях военного времени в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко могут применить смертную казнь. Власти Британии обещали обжаловать приговор Пиннеру и Аслину.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал проявить гуманизм к плененным на Украине британцам. Он заявил, что Лондон отговаривает британских граждан посещать Украину и принимать участие в вооруженном конфликте. Премьер отметил, что Аслин прежде служил в вооруженных силах Украины, а потому не может считаться наемником.

При этом в российском Минобороны 2 июня заявили, что наемников ждет как минимум уголовное наказание и те не могут рассчитывать на статус комбатантов. Попытки гарантировать им правовую защиту в соответствии с международными конвенциями, такие как включение в списочный состав воинских подразделений украинских вооруженных сил или нацгвардии либо выдача этим лицам «свежих паспортов» граждан Украины, «никого из них не спасут», заявили в оборонном ведомстве.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев намерен привлекать к участию в боевых действиях иностранных добровольцев. Тогда же он объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны страны.

Российское Минобороны за время военной операции на Украине неоднократно отчитывалось об уничтожении иностранных наемников и центров их подготовки.

Зампредателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявлял, что таких наемников следует «денацифицировать» в первую очередь. «Иностранные наемники на Украине, которые не сдадутся нашим войскам, вместе со своими наставниками из бандеровцев подлежат денацификации в первую очередь. Им придется сполна ответить за свои действия. Конечно, если останутся в живых», — написал он в Telegram.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
При участии
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ДНР спецоперация Украина суд наемники Великобритания Марокко смертная казнь
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