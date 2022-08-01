МИД рассказал о роли НАТО в вербовке иностранцев для боев в Донбассе

Ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе, заявил в интервью «РИА Новости» директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что в процесс вербовки вовлечены не только неправительственные организации, но и украинские дипломатические представительства за рубежом, что противоречит ряду международных соглашений, в частности, венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Россия проводит спецоперацию по «демилитаризации и денацификации» Украины с 24 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский вскоре после начала военных действий объявил о создании интернационального легиона территориальной обороны из иностранных добровольцев. Российское Минобороны называет их наемниками и не считает комбатантами.

В середине июля в российском Минобороны заявляли, что с начала военной операции на Украину прибыли 7107 наемников, большинство из Польши. Уничтожены или покинули зону боевых действий 4366 бойцов, продолжают участвовать в конфликте 2741, утверждали в ведомстве.