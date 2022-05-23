Глава ВЭФ предложил разработать «план Маршалла» для Украины

Борге Бренде (Фото: Jean-Christophe Bott / EPA / ТАСС)

Для восстановления Украины необходимо разработать международную программу помощи, подобную «плану Маршалла», важную роль в финансировании должен сыграть и частный бизнес, заявил президент Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Даже без мирного соглашения, что в данный момент маловероятно, мы должны начать работу по восстановлению, по крайней мере, в районах, которые находятся под контролем Украины», — сказал он, уточнив, что речь идет об инфраструктуре: школах, электроснабжении, мостах и дорогах. Как подчеркнул президент ВЭФ, «нам нужен план Маршалла для Украины» (цитата по Spiegel).

Соответствующее предложение будет озвучено на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в Давосе. «Для этого мы также соберем руководителей компаний под девизом «Генеральные директора для Украины», — рассказал он.

Бренде добавил, что российские политики и компании исключены из состава участников форума в Давосе, однако они смогут вернуться, если Россия «снова будет соблюдать международное право».

Форум в Давосе пройдет 22–26 мая, число участников достигает 2,5 тыс. человек. Партнерами форума являются Google, Amazon, Microsoft, Saudi Aramco, Bank of America, S&P Global, Goldman Sachs и другие компании.

В понедельник запланировано несколько выступлений представителей Украины. В частности, речь произнесет президент Владимир Зеленский, состоится обсуждение «Дух стойкости» с главой Минэка Украины Юлией Свириденко и дискуссионная площадка с участием мэра Киева Виталия Кличко.

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В начале мая Зеленский оценил необходимую сумму для восстановления Украины в $600 млрд. Глава Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер предупреждал, что для этих целей потребуются «триллионы евро». Позднее украинский лидер рассказал о подготовке масштабного плана для восстановления страны, в его рамках необходим «стратегический международный план поддержки для Украины, который будет современным аналогом исторического плана Маршалла».

«Это деньги и не только — это технологии, специалисты и возможности для роста, которые необходимы для возвращения к безопасной жизни, для модернизации и социального развития», — пояснил он.

В Еврокомиссии сообщили, что изучают способы перенаправления замороженных активов подсанкционных россиян на восстановление Украины. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность, что «Россия также должна внести свой вклад». Дипломатические собеседники Reuters говорили, что 30 мая страны ЕС обсудят формирование специального фонда RebuildUkraine, в качестве источников его финансирования рассматриваются займы и изъятые активы. В немецком Минфине однако призвали добиваться добровольного финансирования восстановления Украины российскими предпринимателями.

Идею о конфискации российских активов раскритиковали в Кремле. «Подобное решение было бы незаконным, вопиющим», — отметил представитель российского президента Дмитрий Песков. Он предупредил, что Москве пришлось бы ответить на такие действия.

В Москве также заявляли о программе восстановления тех регионов Украины, которые находятся под контролем российских сил. Вице-премьер Марат Хуснуллин объявил в середине мая о прибытии в Луганскую народную республику первой колонны техники с 350 специалистами, которые займутся ремонтом жилья, дорог и инфраструктуры, что будет, по его словам, «только первым шагом». Глава ДНР анонсировал «стройку беспрецедентного масштаба» с помощью России.

Первоочередной задачей для рабочих станет ремонт дорог и мостов и в Херсонской области, говорил Хуснуллин, будут приняты меры для экономического восстановления региона: планируется в короткие сроки запустить молочный комбинат и заводы по производству масла.

Для координаций усилий в этой сфере российские власти сформировали специальный штаб, Хуснуллин отметил, что в него «вошли все заинтересованные органы». Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о намерении «наладить жизнь» на украинских космических предприятиях, восстановив на них производство.



