Зеленский призвал страны взять шефство над регионами Украины

Президент сообщил, что власти готовят план восстановления после российской военной операции и для этого Украине нужен план международной поддержки, аналогичный плану Маршалла

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны мира взять шефство над пострадавшими в ходе боевых действий украинскими регионами, городами и отраслями, чтобы обеспечить их полноценное восстановление.

«Такой проект шефства может создать новый <...> исторический пример взаимодействия и партнерства между государствами свободного мира, между регионами, городами и компаниями Европы и демократических стран», — сказал он, выступая в онлайн-формате на международной донорской конференции в поддержку Украины.

По его словам, Киев уже готовит масштабный план восстановления страны после военных действий и для этого нужен «стратегический международный план поддержки для Украины, который будет современным аналогом исторического плана Маршалла» (план помощи Европе после Второй мировой войны). «Это деньги и не только — это технологии, специалисты и возможности для роста, которые необходимы для возвращения к безопасной жизни, для модернизации и социального развития», — перечислил президент.

Ранее Зеленский оценил стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры после боевых действий в $600 млрд, эту же сумму до него называл премьер-министр Денис Шмыгаль. Украинские власти заявляли, что для восстановления страны могут быть использованы иностранные средства Банка России, замороженные из-за санкций: по оценкам Минэкономики Украины, это $415 млрд (в свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов говорил, что страна лишилась доступа примерно к $300 млрд золотовалютных резервов). Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм конфискации этих средств в пользу Украины, говорил первый замминистра экономики Денис Кудин.

Всемирный банк в апреле предварительно оценил потери Украины от российской спецоперации в $60 млрд.

Европейский совет согласился создать «трастовый фонд солидарности с Украиной», чтобы продолжать помогать Киеву после окончания военных действий. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в марте заявлял, что страны Запада разработают «план Маршалла» для восстановления Украины.

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Россия проводит на Украине военную операцию с 24 февраля, ее целью власти называют «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства и защиту населения ДНР и ЛНР от «геноцида со стороны киевского режима». Первый зампредседателя Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Россия после окончания спецоперации восстановит серьезно пострадавший от боевых действий Мариуполь. В Кремле эти слова Турчака назвали инициативой на партийном уровне.