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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский оценил стоимость восстановления Украины в $600 млрд

Для восстановления Украины после российской спецоперации потребуется около $600 млрд. Ранее киевские власти заявили о намерении использовать для восстановления замороженные активы России
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Для восстановления экономики и инфраструктуры Украины после окончания российской операции потребуется около $600 млрд. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.

«Я уверен, что после победы мы все сделаем достаточно быстро, и Украина будет красивее, чем прежде», — сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский обещал создать привлекательный инвестиционный климат для иностранных компаний. «Вы получите доступ к нашей стране, нашему свыше 40 миллионному рынку», — сказал президент Украины.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Впервые сумму в $600 млрд называл премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он заявил, что данная сумма потребуется на восстановление экономики и инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

Ранее украинские власти неоднократно говорили, что для восстановления страны могут быть использованы иностранные средства Банка России, замороженные в результате санкций. Минэкономики Украины оценило их размер в $415 млрд и просит у западных партнеров разработать механизм конфискации этих денег в пользу Киева. По словам министра финансов России Антона Силуанова, Запад заморозил около $300 млрд из $640 млрд резервов ЦБ за рубежом.

По словам Шмыгаля, сейчас Киеву необходимо от $4 млрд до $5 млрд в месяц, и Киев ведет переговоры со Всемирным банком, МВФ и G20. Речь в первую очередь идет о гуманитарной помощи для переселенных лиц на Украине, число которых составляет около 7 млн человек, сказал украинский премьер. Сам Зеленский, как передает Bloomberg, заявил, что стране необходимо $7 млрд в месяц. По его словам, они нужны не только на восстановление страны, но и выплаты зарплат и выполнения социальных обязательств перед гражданами.

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При этом Всемирный банк оценил ущерб Украины от российской спецоперации в $60 млрд. Президент банка Дэвид Малпасс уточнил, что это предварительная оценка, которая не включает экономические издержки, речь идет об ущербе, причиненном в результате разрушения инфраструктуры и зданий. По мере продолжения боевых действий потери будут расти, добавил он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля в 5 утра. По его словам, основные цели операции — «демилитаризация» и «денацификация» Украины, а также защита населения республик Донбасса. Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в ходе своего визита в Донбасс обещал, что российские власти восстановят город Мариуполь, который пострадал в результате боевых действий.

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
Украина экономика Украины Владимир Зеленский WSJ инфраструктура
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