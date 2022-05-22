Минфин Германии предостерег от конфискации активов россиян для Украины

Российским бизнесменам следует самим вносить вклад в восстановление Украины, в вопросе принудительного изъятия их активов надо помнить о верховенстве права, считает Линднер. Зеленский оценивал восстановление страны в $600 млрд

Кристиан Линднер (Фото: Kay Nietfeld / AP)

Вопрос о конфискации активов россиян, попавших под международные санкции, в пользу Украины подлежит дискуссии, связанные с этим сложности слишком серьезны, однако Германия открыта для предложений по изъятию государственных активов России. Об этом заявил немецкий министр финансов Кристиан Линднер в интервью The Financial Times.

Российских предпринимателей следует убеждать добровольно «вносить лепту в выплату репараций Украине», уверен он. Линдер подчеркнул: «Страны, в основе устройства которых лежит верховенство закона, гарантируют неприкосновенность частной собственности».

«По этому поводу необходимо провести политическую дискуссию <...> Я бы хотел принять в ней участие», — резюмировал глава Минфина Германии.

В начале недели, 17 мая, Линдер сообщил, что «политически открыт» идее о конфискации иностранных активов Центробанка России. Он указал, что эта тема уже обсуждается среди стран Евросоюза и G7. Министр при этом тогда отметил, что даже в случае с российскими олигархами следует помнить о верховенстве закона и внимательно изучить законодательство в вопросе конфискации частных активов.

Евросоюз намерен 30 мая принять решение о формировании фонда для восстановления Украины «RebuildUkraine», он будет создан на основании грантов и займов неопределенного объема по образцу существующего фонда для восстановления ЕС после пандемии коронавируса, писало Reuters со ссылкой на проект выводов европейских стран.

Как указало агентство, ЕС изучает возможность использования заблокированных российских активов в качестве источников финансирования этого проекта.

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«Евросовет приветствует усилия, предпринятые с целью обеспечения надлежащих мер конфискации, включая варианты дальнейшего изучения, направленные на использование замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины», — сказано в тексте документа.

К началу апреля европейские страны заморозили активы россиян на €29,5 млрд, в том числе корабли, вертолеты, недвижимость и произведения искусства, отчитались в Еврокомиссии.

В российском Минфине говорили, что около $300 млрд золотовалютных резервов Центробанка оказались заморожены. Эта сумма составляла примерно половину от общего числа резервов регулятора.

По оценке президента Украины Владимира Зеленского, восстановление страны потребует $600 млрд. Киев готовит для этого процесса масштабный план, рассказал он, но стране нужная международная поддержка, которая станет аналогом плана Маршалла. При этом глава Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер счел, что на восстановление Украины нужно будет потратить «не миллионы, а триллионы» евро.

В середине мая источники Politico сообщили о подготовке Еврокомиссией юридической нормы, которая позволит считать обход санкций преступлением и конфисковать замороженные из-за санкций активы, в том числе — россиян. Собеседники газеты указали, что мера направлена на гармонизацию законодательства, поскольку существует «правовая неразбериха» среди европейских стран по вопросу легальности обхода санкций. «Дискуссия о том, направлять ли данные средства на Украину, продолжается», — сказал один из источников Politico.

Позднее глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что юристы работают над поиском вариантов для использования заблокированных активов в целях восстановления Украины. «Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад», — сказала она.

Российские власти критикуют аресты активов российских бизнесменов. «Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — уверен представитель российского президента Дмитрий Песков. Возможную конфискацию российских активов он назвал «незаконным, вопиющим» решением, отметив, что Москве придется на это ответить.

В Минфине США при этом также указали, что конфискация активов российского Центробанка с юридической точки зрения была бы незаконной. «Учитывая огромные разрушения на Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми им придется столкнуться, мы обратимся к России, чтобы она помогла оплатить хотя бы часть стоимости», — добавила при этом министр Джанет Йеллен.