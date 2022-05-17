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Хуснуллин заявил о «большой перспективе Херсона в российской семье»

Россия займется восстановлением экономики Херсонской области. У региона «большие перспективы и достойное место в российской семье», заявил Марат Хуснуллин. Регион находится под контролем российских сил *
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Херсонская область имеет большие перспективы и займет достойное место в «российской семье», сейчас Россия поможет восстановить экономику региона, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе визита в Херсон, трансляцию вел телеканал «Крым 24».

«У Херсона большая перспектива и достойное место в нашей российской семье. Мы всех ждем, приглашаем вместе сотрудничать, не надо ничего бояться, мы вместе будем жить и работать дальше», — сказал вице-премьер.

Он также сообщил о мерах поддержки региона, которые примет Россия. По словам Хуснуллина, выделены деньги на восстановление и ремонт дорог и мостов, эти работы в Москве видят первоочередной задачей. Области будут поставлять медикаменты и все, «что необходимо для работы медицинской сети» из России, добавил он.

Россия займется восстановлением экономики Херсонской области в целом, включая сельское хозяйство и производство продуктов питания, также сказал Хуснуллин. В частности, будут приниматься меры, чтобы «максимально быстро» запустить молочный комбинат и заводы по производству масла.

«Я думаю, томаты и томатную пасту мы будем в России теперь есть чаще и больше благодаря труду сельхозпроизводителей Херсона», — продолжил он.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Российские военные взяли город Херсон под контроль 2 марта, 15 марта был установлен контроль над всей территорией области. Позднее там и на юге Запорожской области были созданы военно-гражданские администрации. С 1 мая в Херсонской области идет переход на использование рубля. В регионе запустили вещание российских телеканалов.

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В начале мая замглавы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область намерена стать одним из регионов России, а по темпам развития регион будет напоминать «что-то близкое к Крыму». Позднее Стремоусов сообщил о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой присоединить Херсонскую область к России.

«Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта», — уточнил Стремоусов.

По его словам, область «взяла курс» на интеграцию в Россию, а обращение к президенту станет возможным только после завершения интеграционных процессов. Конкретные сроки подготовки документа Стремоусов не назвал.

В Кремле говорили, что решение о вхождении Херсонской области в состав России должны принять жители региона, а также этот вопрос должны проверить юристы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил начало военной операции на Украине с целью демилитаризации и «денацификации». Он подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, однако у всех народов должно быть право на самоопределение.

Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Россией.


 

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Полина Мартынова
Херсонская область Марат Хуснуллин присоединение к России
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