ЕС изучит способы восстановления Украины активами российских олигархов
Европейский союз занимается поиском способов для использования замороженных активов российских олигархов для использования их при восстановления Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире ZDF.
«Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад», — пояснила глава ЕК (цитата по Reuters).
Фон дер Ляйен также предложила связать долгосрочное восстановление Украины с реформами, которые необходимо провести стране для вступления в Евросоюз. Она пояснила, что для одобрения украинской заявки следует соблюдать европейские стандарты в верховенстве закона, экономической и политической сферах.
Европейские страны к началу апреля заморозили российские активы на на сумму €29,5 млрд, в этой сумме учтены не только счета, но и различное имущество: корабли, вертолеты, недвижимость и произведения искусства, отчитались в Еврокомиссии. Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис пояснил позднее, что вопрос дальнейшей конфискации активов подсанкционных россиян будет решаться на уровне уголовного законодательства каждой европейской страны.
Восстановление Украины может потребовать «не миллионы, а триллионы» евро, оценил в середине мая глава Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер. Он выразил уверенность, что Киев не следует оставлять один на один с такими затратами и необходимо оказать значительную помощь.
Украинский президент Владимир Зеленский при этом счел, что для восстановления страны необходимы $600 млрд. Он рассказал, что Киев готовит масштабный план для этого процесса, однако стране необходима международная помощь, которая станет аналогом «плана Маршалла».
В Кремле арест активов российских бизнесменов подвергли критике, назвав это «ограблением». «Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — уверен представитель российского президента Дмитрий Песков.
Он также заверил, что предприниматели в России понимают разделение политики и бизнеса, а олигархи это те, кто «добрались до власти». По словам Пескова, последним из их числа в последние годы был только экс-президент США Дональд Трамп. «У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский», — резюмировал он.