Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 64,94 (-1,68) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 62,4 (-1,16) Инвестиции, 19 мая, 15:56
Немецкий бизнес заявил об ожиданиях ухудшения экономики страны Бизнес, 02:07
ЕС изучит способы восстановления Украины активами российских олигархов Политика, 01:50
Режиссер Серебренников призвал снять санкции с Романа Абрамовича Политика, 01:32
Абрамченко пообещала продолжить экспорт российского продовольствия Экономика, 00:52
В Петербурге педагог потребовала от школьника извиниться на коленях Политика, 00:30
Небензя пообещал экспорт 25 млн т зерна из России Политика, 00:26
В отелях Прибалтики в марте резко выросло число постояльцев из России Бизнес, 00:00
Блинкен заявил, что Украины «не будет» при отказе от сопротивления России Политика, 19 мая, 23:56
Умер добившийся реабилитации царской семьи адвокат Герман Лукьянов Общество, 19 мая, 23:30
Рианна родила сына Технологии и медиа, 19 мая, 23:12
Курский губернатор сообщил о минометном обстреле двух сел Политика, 19 мая, 23:08
Как маркировка продуктов позволит выбирать здоровое питание Партнерский проект, 19 мая, 23:07
Финразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэка Финансы, 19 мая, 23:04
Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине Политика, 19 мая, 22:50
Политика ,  
0 

ЕС изучит способы восстановления Украины активами российских олигархов

Для восстановления Украины могут использовать заблокированные активы российских олигархов, рассказала фон дер Ляйен, над этим работают юристы. В начале апреля сумма замороженных Евросоюзом активов россиян составляла €29,5 млрд
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Reuters)

Европейский союз занимается поиском способов для использования замороженных активов российских олигархов для использования их при восстановления Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире ZDF.

«Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад», — пояснила глава ЕК (цитата по Reuters).

Фон дер Ляйен также предложила связать долгосрочное восстановление Украины с реформами, которые необходимо провести стране для вступления в Евросоюз. Она пояснила, что для одобрения украинской заявки следует соблюдать европейские стандарты в верховенстве закона, экономической и политической сферах.

Европейские страны к началу апреля заморозили российские активы на на сумму €29,5 млрд, в этой сумме учтены не только счета, но и различное имущество: корабли, вертолеты, недвижимость и произведения искусства, отчитались в Еврокомиссии. Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис пояснил позднее, что вопрос дальнейшей конфискации активов подсанкционных россиян будет решаться на уровне уголовного законодательства каждой европейской страны.

Глава Минфина США назвала незаконной конфискацию активов российского ЦБ
Финансы
Джанет Йеллен

Восстановление Украины может потребовать «не миллионы, а триллионы» евро, оценил в середине мая глава Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер. Он выразил уверенность, что Киев не следует оставлять один на один с такими затратами и необходимо оказать значительную помощь.

Украинский президент Владимир Зеленский при этом счел, что для восстановления страны необходимы $600 млрд. Он рассказал, что Киев готовит масштабный план для этого процесса, однако стране необходима международная помощь, которая станет аналогом «плана Маршалла».

Читайте на РБК Pro
Pro
Маск против ботов: кому выгоден скандал вокруг покупки Twitter
Статьи
Pro
Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью
Кейсы
Pro
Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать
Инструкции
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images Продажи предметов роскоши растут быстрее ожиданий. Как на этом заработать
Статьи
Pro
Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Jeenah Moon / Getty Images Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности
Статьи
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Некоторым даже поднимут зарплату: краткосрочный прогноз для рынка труда
Прогнозы

Госдеп заявил о готовности США участвовать в восстановлении Украины
Политика
Фото:Janos Kummer / Getty Images

В Кремле арест активов российских бизнесменов подвергли критике, назвав это «ограблением». «Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — уверен представитель российского президента Дмитрий Песков.

Он также заверил, что предприниматели в России понимают разделение политики и бизнеса, а олигархи это те, кто «добрались до власти». По словам Пескова, последним из их числа в последние годы был только экс-президент США Дональд Трамп. «У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский», — резюмировал он.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Евросоюз Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен восстановление олигархи
Материалы по теме
Европейский инвестбанк оценил восстановление Украины в триллионы евро
Политика
Зеленский вернул в Раду с правками закон о конфискации российских активов
Политика
Politico узнало о разработке в ЕС возможности конфискации активов россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter