ЕС изучит способы восстановления Украины активами российских олигархов

Для восстановления Украины могут использовать заблокированные активы российских олигархов, рассказала фон дер Ляйен, над этим работают юристы. В начале апреля сумма замороженных Евросоюзом активов россиян составляла €29,5 млрд

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Reuters)

Европейский союз занимается поиском способов для использования замороженных активов российских олигархов для использования их при восстановления Украины, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в эфире ZDF.

«Я думаю, что Россия также должна внести свой вклад», — пояснила глава ЕК (цитата по Reuters).

Фон дер Ляйен также предложила связать долгосрочное восстановление Украины с реформами, которые необходимо провести стране для вступления в Евросоюз. Она пояснила, что для одобрения украинской заявки следует соблюдать европейские стандарты в верховенстве закона, экономической и политической сферах.

Европейские страны к началу апреля заморозили российские активы на на сумму €29,5 млрд, в этой сумме учтены не только счета, но и различное имущество: корабли, вертолеты, недвижимость и произведения искусства, отчитались в Еврокомиссии. Вице-президент ЕК Валдис Домбровскис пояснил позднее, что вопрос дальнейшей конфискации активов подсанкционных россиян будет решаться на уровне уголовного законодательства каждой европейской страны.

Восстановление Украины может потребовать «не миллионы, а триллионы» евро, оценил в середине мая глава Европейского инвестиционного банка (EIB) Вернер Хойер. Он выразил уверенность, что Киев не следует оставлять один на один с такими затратами и необходимо оказать значительную помощь.

Украинский президент Владимир Зеленский при этом счел, что для восстановления страны необходимы $600 млрд. Он рассказал, что Киев готовит масштабный план для этого процесса, однако стране необходима международная помощь, которая станет аналогом «плана Маршалла».

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В Кремле арест активов российских бизнесменов подвергли критике, назвав это «ограблением». «Это абсолютно честные законные предприниматели. Их ограбили. Их ограбили так же, как на Диком Западе с помощью Смит энд Вессона грабили путешественников», — уверен представитель российского президента Дмитрий Песков.

Он также заверил, что предприниматели в России понимают разделение политики и бизнеса, а олигархи это те, кто «добрались до власти». По словам Пескова, последним из их числа в последние годы был только экс-президент США Дональд Трамп. «У нас, наверное, последним олигархом, который стремился к власти, был Ходорковский», — резюмировал он.