Хуснуллин объявил о начале помощи в восстановлении инфраструктуры ЛНР
Россия начала оказывать помощь Луганской народной республике (ЛНР) в восстановлении инфраструктуры, первая колонна техники и специалистов уже прибыли в регион. Об этом в Telegram-канале заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Начали активную помощь ЛНР в восстановлении инфраструктуры! Первая колонна техники из 70 машин и порядка 350 специалистов сегодня прибыли в регион! В планах ремонт жилья, дорог и инфраструктуры», — написал он.
По его словам, «это только первый шаг». Он пообещал и дальше взаимодействовать с властями республики.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине ранним утром 24 февраля. По его словам, основные цели операции — «демилитаризация» и «денацификация» Украины, а также защита населения республик Донбасса. Украина в ответ ввела военное положение и объявила мобилизацию.
9 мая министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что Минстрой проводит оценку затрат, необходимых для восстановления инфраструктуры Донбасса. Украинский президент Владимир Зеленский ранее оценивал восстановление поврежденной инфраструктуры Украины в $600 млрд.
Украинские власти неоднократно заявляли, что для восстановления страны могут быть использованы иностранные средства Банка России, замороженные в результате санкций. Минэкономики Украины оценило их размер в $415 млрд и просит у западных партнеров разработать механизм конфискации этих денег в пользу Киева. По словам министра финансов России Антона Силуанова, Запад заморозил около $300 млрд из $640 млрд резервов ЦБ за рубежом.