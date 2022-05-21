Рогозин предложил «наладить жизнь» на космических заводах Украины

«Роскосмос» может восстановить работу на украинских космических предприятиях в регионах, которые контролирует Россия, сказал Рогозин. Хуснуллин накануне сообщил о работе межведомственного штаба по восстановлению территорий

Дмитрий Рогозин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Киевской, Харьковской, и Днепропетровской областях Украины находятся советские заводы космической отрасли, «Роскосмос» готов восстановить на них производство, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается освобожденных территорий, где проведена уже успешно специальная военная операция, там «Роскосмос» прежде всего интересует ну что?.. То что связано с космосом, конечно. То, что всегда было неотрывной частью единой космической семьи великого Советского Союза как великой космической державы», — сказал Рогозин.

Глава госкорпорации указал, что «Роскосмос» мог бы «наладить нормальную жизнь» и предоставить работу тем, кто находится в контролируемых российскими силами регионах Украины.

Рогозин не уточнил названия предприятий, в которых заинтересована госкорпорация. При этом в Днепропетровске расположено КБ «Южное» им. М.К.Янгеля — российское Минобороны называло его «ведущим центром ракетостроения» СССР. Конструкторское бюро создавало космические аппараты и ракетные комплексы с баллистическими ракетами наземного базирования.

В Днепропетровске также находится Южный машиностроительный завод имени А.М.Макарова («Южмаш»). С этим предприятием весной 2017 года американское представительство S7 Space компания S7 Sea Launch Limited заключила договор на поставку 12 ракет-носителей «Зенит» для программ «Морской старт» и «Наземный старт», но в марте 2019-го решила прекратить сотрудничество.

Днепропетровская и Киевская области Украины при этом неподконтрольны России. Российские силы находятся в Херсонской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Читайте на РБК Pro Pro Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Работодатель должен вернуть работнику «избыточный» НДФЛ: как это сделать Инструкции Pro Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Почему инвесторы бегут из крипты: две причины и одна теория заговора Прогнозы Pro Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Два кейса, как удерживать работников с помощью stay-интервью Кейсы Pro Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер Статьи Pro Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Инструкции Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Инструкции

Российские правительство сформировало специальный штаб, в который вошли «все заинтересованные органы» для восстановления занятых российскими силами территорий Украины, сообщил журналистам накануне, 20 мая, вице-премьер Марат Хуснуллин. Он рассказал, что уже есть график, «работы полном ходом разворачиваются», планируется восстановить дороги, жилье и экономику.

«Мы целый ряд мер подготовили для того, чтобы запустить как можно быстрее экономику в работу, финансовую систему наладить», — подчеркнул Хуснуллин, передавало «РИА Новости».