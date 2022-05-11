Европейский инвестбанк оценил восстановление Украины в триллионы евро

Это траты на восстановление разрушенной инфраструктуры страны. Вернер Хойер при этом подчеркнул, что Украина не должна нести эти расходы в одиночку

Фото: Reuters

На то, чтобы восстановить разрушенную Украину, могут потребоваться триллионы евро, заявил в интервью Reuters глава европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

По его словам, если говорить о том, чтобы «отстроить Украину», то речь будет идти «не о миллионах, а о триллионах». Размер необходимой суммы недавно обсуждался в ООН, Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке.

При этом Хойер подчеркнул, что Украина не должна остаться один на один с этими тратами и международное сообщество должно оказать ей значительную поддержку.

Президент Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики своей страны в $600 млрд. При этом он обещал создать привлекательный инвестиционный климат для иностранных компаний. Он также призвал страны мира взять шефство над пострадавшими в ходе боевых действий украинскими регионами, городами и отраслями, чтобы обеспечить их полноценное восстановление.

По словам Зеленского, Киев готовит масштабный план восстановления Украины, но для этого нужен будет и международный план, «который будет современным аналогом исторического «плана Маршалла» (план помощи Европе после Второй мировой войны). Британский премьер-министр Борис Джонсон также сравнивал план по восстановлению страны с «планом Маршалла».

Читайте на РБК Pro Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Статьи Pro Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона Валютные преступления: как обезопасить бизнес и не стать жертвой закона Вебинар Pro Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Призрак клетчатой сумки: почему параллельный импорт не вернет челноков Прогнозы Pro Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Всему голова: как перейти на российскую ERP и что выбрать Инструкции Pro Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Статьи Pro Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов Время быстрых: почему компании начали увольнять менеджеров-тугодумов Статьи Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro Скрытые ресурсы и неоправданные расходы: как улучшить финансовую ситуацию Скрытые ресурсы и неоправданные расходы: как улучшить финансовую ситуацию Лекция

В конце марта ЕС объявил о создании трастового фонда солидарности с Украиной, пригласив к участию международных партнеров. В союзе пообещали оказывать помощь стране и после завершения военных действий, чтобы содействовать ее восстановлению.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагал рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины. В российском МИДе назвали эту идею «полным беззаконием и разрушением основ международных отношений». По мнению замминистра Александра Грушко, если Брюссель пойдет на такой шаг, то подорвет доверие к финансовой системе Европы и в целом к Западу.