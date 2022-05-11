Европейский инвестбанк оценил восстановление Украины в триллионы евро
На то, чтобы восстановить разрушенную Украину, могут потребоваться триллионы евро, заявил в интервью Reuters глава европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.
По его словам, если говорить о том, чтобы «отстроить Украину», то речь будет идти «не о миллионах, а о триллионах». Размер необходимой суммы недавно обсуждался в ООН, Международном валютном фонде (МВФ) и Всемирном банке.
При этом Хойер подчеркнул, что Украина не должна остаться один на один с этими тратами и международное сообщество должно оказать ей значительную поддержку.
Президент Владимир Зеленский ранее оценивал стоимость восстановления инфраструктуры и экономики своей страны в $600 млрд. При этом он обещал создать привлекательный инвестиционный климат для иностранных компаний. Он также призвал страны мира взять шефство над пострадавшими в ходе боевых действий украинскими регионами, городами и отраслями, чтобы обеспечить их полноценное восстановление.
По словам Зеленского, Киев готовит масштабный план восстановления Украины, но для этого нужен будет и международный план, «который будет современным аналогом исторического «плана Маршалла» (план помощи Европе после Второй мировой войны). Британский премьер-министр Борис Джонсон также сравнивал план по восстановлению страны с «планом Маршалла».
В конце марта ЕС объявил о создании трастового фонда солидарности с Украиной, пригласив к участию международных партнеров. В союзе пообещали оказывать помощь стране и после завершения военных действий, чтобы содействовать ее восстановлению.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагал рассмотреть вопрос об изъятии замороженных валютных резервов России, чтобы помочь оплатить расходы на восстановление Украины. В российском МИДе назвали эту идею «полным беззаконием и разрушением основ международных отношений». По мнению замминистра Александра Грушко, если Брюссель пойдет на такой шаг, то подорвет доверие к финансовой системе Европы и в целом к Западу.