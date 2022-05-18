Глава ДНР счел более половины домов в Мариуполе подлежащими сносу

Мариуполь планируется целиком восстановить, несмотря на то, что более 60% жилых зданий не ремонту не подлежит, сказал Пушилин. Ранее он говорил, что в ДНР прибудут специалисты со всей России для масштабной стройки

В Мариуполе специалисты оценивают разрушения жилых домов и инфраструктуры, предварительно уже известно, что более 60% домов подлежат сносу, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Его слова приводит Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Что касается коммуникаций, ситуация оказалась не такой печальной. Те специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы на объектах водоснабжения и прочего, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город», — добавил глава ДНР.

Пушилин заверил, что город будет «полностью восстановлен».

Месяцем ранее, в начале апреля, назначенный властями ДНР мэр Мариуполя Константин Иващенко говорил, что невозможно восстановить будет 15-20% жилого фонда Мариуполя, причем до 70% домов получили «те или иные разрушения». По его словам, город покинули 200 тыс. человек, остались в нем — как минимум 300 тыс.

Вместе с тем назначенный украинскими властями мэр Мариуполя Вадим Бойченко оценивал степень повреждения городской инфраструктуры в 90%, причем 40% восстановлению, по его данным, не подлежало.

Пушилин в начале мая анонсировал «стройку беспрецедентного масштаба». Для формирования нестандартных подходов к процессу строительства, рассказал он, в Мариуполь прибыл российский вице-премьер Марат Хуснуллин. «Все регионы Российской Федерации пришлют к нам своих специалистов, и процесс восстановления закипит», — пообещал глава ДНР.

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Вице-премьер прокомментировал свой визит словами «Работы очень много. Будем помогать», предложив использовать порт Мариуполя в качестве хаба для транспортных материалов.

Мариуполь оказался в зоне боевых действий с самого начала военной операции России на Украине. Штурм начался в конце марта, а 21 апреля российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о взятии города, Владимир Путин в ответ поручил блокировать комбинат «Азовсталь», на котором оставались украинские военные.

