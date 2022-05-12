Литва и Польша отказали Белоруссии в выдаче Тихановской и Путило

Светлана Тихановская (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Власти Литвы отказались выдавать Белоруссии лидера оппозиции Светлану Тихановскую, заявил председатель Следственного комитета республики Дмитрий Гора, следует из записи ведомства в Telegram.

«Литовской республикой отказано в выдаче Тихановской, которая обвиняется также в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в заговоре с целью захвата государственной власти», — сказал он.

Польша также отказалась выдавать создателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Степана Путило по просьбе, которую Белоруссия направила в ноябре 2020 года из-за «разжигания расовой, национальной, религиозной вражды и розни, организации массовых беспорядков и иных преступлений».

«Официально отказ на нашу просьбу пришел только в феврале 2022 года. С формулировкой: «Оказание правовой помощи может причинить вред суверенитету и безопасности, правам и законным интересам граждан или противоречит основным принципам действующего законодательства», — отметил глава СК.

Светлана Тихановская баллотировалась в президенты на выборах в Белоруссии в 2020 году и была лидером оппозиции. Однако выборы в шестой раз выиграл действующий президент Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80% голосов, а Тихановская — 10%. Тихановская утверждала, что она набрала 60–70% голосов на тех участках, где комиссия «посчитала голоса честно». Она не признала результаты голосования.

В ночь на 9 августа в республике начались массовые протесты, их участники перекрывали дороги и требовали пересчета голосов, проведения новых выборов. Силовики разгоняли протестующих резиновыми пулями, слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Журналисты и правозащитники говорили о пытках задержанных во время протестов в СИЗО. Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев 13 августа извинился за случайно пострадавших во время разгонов митингующих, однако усомнился в мирном характере акций протеста. По мнению Караева, СМИ односторонне освещают ситуацию, не упоминая о пострадавших сотрудниках правоохранительных органов.

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Тихановская прибыла в Литву в ночь с 10 на 11 августа 2020 года после того, как ее задержали в Белоруссии более чем на семь часов, сообщал литовский МИД. Она говорила, что очень хочет вернуться на Родину, но сможет сделать это только тогда, когда это будет безопасно.

Следственный комитет республики завел на нее уголовные дела о создании и руководстве экстремистским обществом, призывах к свержению или изменению конституционного строя Белоруссии или к совершению преступлений против государства, в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем и покушении на акт терроризма. Она проходит по делам о подготовке к массовым беспорядкам, а также о самовольном присвоении власти.

Степан Путило вместе с командой Nexta освещал протесты в Белоруссии, а позже уехал в Польшу. СК республики завел на него уголовные дела по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков и разжигании вражды.

Белоруссия запрашивала его экстрадицию в ноябре 2020 года и в феврале 2021 года. При этом Путило назвал просьбы Минска «смешными», так как все понимают политический характер дел против него. Судья Варшавы Дариуш Любовский отказался выдать Путило в феврале 2022 года. Тогда генеральная прокуратура Белоруссии назвала судебный процесс сфабрикованным и завела на судью дело о разжигании национальной вражды и социальной розни.