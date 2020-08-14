Тихановская призвала мэров городов Белоруссии организовать митинги

Светлана Тихановская (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в новом видеообращении попросила мэров городов Белоруссии 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний и потребовала прекратить насилие на акция протеста. Обращение было опубликовано на ее канале в YouTube.

«Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог. Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе», — сказала она.

Она обратила внимание, что в последние дни в Белоруссии все чаще проходят мирные акции в формате «цепей солидарности», в которых часто принимают участие женщины. «Они показывают всему миру, что мы, белорусы, открытые и честные люди, и мы против насилия», — подчеркнула она. Также Тиханвоская поблагодарила работников предприятий, начавших забастовки в знак протеста против объявленных итогов выборов.

Говоря об итоге голосования, Тиханвоская подчеркнула, что в Белоруссии не верят в объявленные ЦИК данные. По предварительным данным, Лукашенко на выборах получил 80% голосов, Тихановская — менее 10%. «Нас, сторонников перемен — большинство. Этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%. Белорусы никогда больше не захотят жить с прежней властью. В его [Лукашенко] победу большинство не верит», — прокомментировала она данные ЦИК.