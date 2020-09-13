Cиловики начали разгон акции протеста в Минске
В Минске силовики начали разгонять протестующих, вышедших на несанкционированную акцию, сообщает Tut.by. По данным центра «Весна», задержаны по меньшей мере 42 человека.
Tut.by сообщил, что между площадью Победы и площадью Якуба Колсаса задержали несколько десятков человек.
Как сообщает корреспондент РБК из Минска, мобильный интернет в центре города не работает. Тысячи людей идут к стеле «Минск — город-герой» и находящемуся рядом Дворцу независимости. Один из маршрутов пролегает по проспекту Победителей мимо Дворца спорта.
Часть протестующих в Минске не стали останавливаться у Дворца независимости, а пошли дальше в направлении микрорайона Дрозды, в котором живут члены правительства и находится резиденция президента.