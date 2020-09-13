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Протесты в Белоруссии ,  
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Cиловики начали разгон акции протеста в Минске

По данным правозащитников, задержаны уже более 40 человек. В центре Минска не работает мобильный интернет, а к резиденции президента стянули бронетехнику
Фото: Tut.By / AP
Фото: Tut.By / AP

Видео: Александр Атасунцев / РБК
Видео: Александр Атасунцев / РБК
Video

В Минске силовики начали разгонять протестующих, вышедших на несанкционированную акцию, сообщает Tut.by. По данным центра «Весна», задержаны по меньшей мере 42 человека.

Tut.by сообщил, что между площадью Победы и площадью Якуба Колсаса задержали несколько десятков человек.

Как сообщает корреспондент РБК из Минска, мобильный интернет в центре города не работает. Тысячи людей идут к стеле «Минск — город-герой» и находящемуся рядом Дворцу независимости. Один из маршрутов пролегает по проспекту Победителей мимо Дворца спорта.

Часть протестующих в Минске не стали останавливаться у Дворца независимости, а пошли дальше в направлении микрорайона Дрозды, в котором живут члены правительства и находится резиденция президента.

Люди скандируют «Верните нашу Машу!», «Руки прочь от Белоруссии!», «Лукашенко в автозак!», «Жыве Беларусь!»

Как сообщила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в Telegram, в городе зафиксировано 17 очагов протестной направленности, а общее количество участников не превышает 3 тыс. человек. Милиция задержала в разных районах столицы 250 человек.

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«Интерфакс» со ссылкой на очевидцев пишет о 150 тыс. тыс. участников акции на проспекте Независимости. Люди заняли тротуары и перекрыли проезжую часть. В МВД заявили о 3 тыс. участниках.

В Минске начались задержания перед акцией протеста
Политика
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По данным Tut.by, несколько тысяч человек собрались около гостиницы «Планета» примерно в полутора километрах от Дворца независимости.

В центре Минска 13 сентября было увеличено число сотрудников правоохранительных органов. Как сообщили в МВД республики, это сделали, чтобы не допустить беспорядков во время протестных акций.

К резиденции Лукашенко стянули БТРы и водометы
Общество
Фото: Tut.By / AP

СМИ сообщали, что задержания начались еще до начала шествия. Силовики задерживали демонстрантов с бело-красно-белыми флагами, шедших по улице.

К Дворцу Независимости стянули около десяти БТР, а также спецтехнику с водометами. Кроме того, недалеко от резиденции президента Александра Лукашенко были замечены автозаки и усиленные милицейские внедорожники с автобусами.

Протесты в Белоруссии продолжаются уже больше месяца с 9 августа, после объявления предварительных итогов президентских выборов. По данным ЦИК Лукашенко набрал на них более 80% голосов. Глава республики считает, что протестами управляют из-за рубежа.

Авторы: Михаил Котляр, Александр Атасунцев
Теги: Белоруссия, Минск, задержание, протесты
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