Cиловики начали разгон акции протеста в Минске

По данным правозащитников, задержаны уже более 40 человек. В центре Минска не работает мобильный интернет, а к резиденции президента стянули бронетехнику

Фото: Tut.By / AP

Видео: Александр Атасунцев / РБК

Video

В Минске силовики начали разгонять протестующих, вышедших на несанкционированную акцию, сообщает Tut.by. По данным центра «Весна», задержаны по меньшей мере 42 человека.

Tut.by сообщил, что между площадью Победы и площадью Якуба Колсаса задержали несколько десятков человек.

Как сообщает корреспондент РБК из Минска, мобильный интернет в центре города не работает. Тысячи людей идут к стеле «Минск — город-герой» и находящемуся рядом Дворцу независимости. Один из маршрутов пролегает по проспекту Победителей мимо Дворца спорта.

Часть протестующих в Минске не стали останавливаться у Дворца независимости, а пошли дальше в направлении микрорайона Дрозды, в котором живут члены правительства и находится резиденция президента.