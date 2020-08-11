МИД Литвы заявил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии

Светлана Тихановская (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Главный противник Александра Лукашенко на выборах президента в Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву после того, как ее примерно 7 часов удерживали в Белоруссии. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает LRT.

«Она была задержана на долгое время, может быть, около 7 часов», — заявил он.

Обстоятельства и место задержания кандидата в президента в Белоруссии, по его словам, неизвестны. Тихановская перестала выходить на связь, после чего литовская сторона начала ее поиски.

Министр уточнил, что Тихановская приехала в Литву в ночь с 10 на 11 августа.