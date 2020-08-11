Выборы в Белоруссии , 11 авг, 09:42
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МИД Литвы заявил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии
Светлана Тихановская
Главный противник Александра Лукашенко на выборах президента в Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву после того, как ее примерно 7 часов удерживали в Белоруссии. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает LRT.
«Она была задержана на долгое время, может быть, около 7 часов», — заявил он.
Обстоятельства и место задержания кандидата в президента в Белоруссии, по его словам, неизвестны. Тихановская перестала выходить на связь, после чего литовская сторона начала ее поиски.
Министр уточнил, что Тихановская приехала в Литву в ночь с 10 на 11 августа.