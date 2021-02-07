Основатель Nexta назвал смешным требование Белоруссии о его экстрадиции

Степан Путило (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Подача властями Белоруссии заявления на экстрадицию из Польши создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и его экс-главреда Романа Протасевича — это «смешные просьбы». Об этом заявил РБК Путило.

«Это абсолютно смешные просьбы — подача заявления об экстрадиции. Потому что как в прошлый раз это не увенчалось успехом и, мягко говоря, закончилось ничем, так и в этот раз, скорее всего, закончится ничем», — сказал Путило.

По его мнению, все «понимают, насколько политизировано дело». Путило добавил, что ранее в своем обращении к белорусским властям он просил их «перестать позориться на международной арене».

«В демократических странах действуют совершенно иные нормы, и такие вот просьбы об экстрадиции останутся неудовлетворенными», — сказал он.