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Основатель Nexta назвал смешным требование Белоруссии о его экстрадиции

Степан Путило
Степан Путило (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Подача властями Белоруссии заявления на экстрадицию из Польши создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и его экс-главреда Романа Протасевича — это «смешные просьбы». Об этом заявил РБК Путило.

«Это абсолютно смешные просьбы — подача заявления об экстрадиции. Потому что как в прошлый раз это не увенчалось успехом и, мягко говоря, закончилось ничем, так и в этот раз, скорее всего, закончится ничем», — сказал Путило.

По его мнению, все «понимают, насколько политизировано дело». Путило добавил, что ранее в своем обращении к белорусским властям он просил их «перестать позориться на международной арене».

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Степан Путило

«В демократических странах действуют совершенно иные нормы, и такие вот просьбы об экстрадиции останутся неудовлетворенными», — сказал он.

Протасевич, в свою очередь, заявил, что на его жизнь и работу требование об экстрадиции никак не влияет.

«Я уже пять месяцев живу в другой стране. Так что пусть спецслужбы и дальше отправляют свои бумажки кому хотят и когда хотят», — заявил он РБК.

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Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что направил в Польшу документы на экстрадицию Путило и Протасевича. В ноябре белорусский МИД уже вручал ноту временному поверенному в делах Польши в стране с требованием выдать основателей Nexta в кратчайшие сроки.

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Следственный комитет страны обвиняет их в организации массовых беспорядков (ст. 293, 342 УК Белоруссии) и возбуждении социальной вражды против представителей власти и правоохранителей (ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии). КГБ Белоруссии внес Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности.

В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами, а Министерство информации Белоруссии включило канал в республиканский список экстремистских материалов. По версии суда, Nexta Live публиковал видео и призывы от лица редакции и подписчиков «с признаками экстремистской деятельности». После этого канал сменил название на NEXTA Live.

В конце сентября Протасевич сообщил, что уходит с поста главного редактора Nexta. Он объяснил, что они с Путило не сошлись во мнениях относительно будущего проекта.

Авторы
Елизавета Ламова, Анастасия Курносова
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