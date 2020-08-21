Тихановская заявила о планах вернуться в Белоруссию

Светлана Тихановская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Соперница главы Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская готова вернуться в республику, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом она заявила на пресс-конференции, видео опубликовано на YouTube-канале ее мужа «Страна для жизни».

«Я безумно люблю свою Родину и очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности», — сказала Тихановская.

На вопрос, будет ли она баллотироваться на пост президента в случае новых выборов, политик заявила, что пока ей преждевременно об этом думать.

Она призвала все страны уважать суверенитет Белоруссии и заявила, что время покажет, как долго будут идти протесты в стране. Тихановская подчеркнула, что граждане республики уже никогда не смогут принять нынешнее руководство, простить и забыть насилие, которое применяли в отношении демонстрантов сотрудники правоохранительных органов.