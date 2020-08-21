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Протесты в Белоруссии ,  
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Тихановская заявила о планах вернуться в Белоруссию

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Соперница главы Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская готова вернуться в республику, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом она заявила на пресс-конференции, видео опубликовано на YouTube-канале ее мужа «Страна для жизни».

«Я безумно люблю свою Родину и очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда буду чувствовать себя в безопасности», — сказала Тихановская.

На вопрос, будет ли она баллотироваться на пост президента в случае новых выборов, политик заявила, что пока ей преждевременно об этом думать.

Тихановская в обращении к рабочим выступила за расширение забастовок
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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Она призвала все страны уважать суверенитет Белоруссии и заявила, что время покажет, как долго будут идти протесты в стране. Тихановская подчеркнула, что граждане республики уже никогда не смогут принять нынешнее руководство, простить и забыть насилие, которое применяли в отношении демонстрантов сотрудники правоохранительных органов.

Также лидер оппозиции добавила, что не готова комментировать видео, которое было сделано накануне ее отъезда в Литву. Видеообращение к гражданам было снято в кабинете председателя Центризбиркома страны Лидии Ермошиной.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Обращение из ЦИК, о котором спрашивали журналисты, было опубликовано 10 августа после выборов президента Белоруссии. На записи видно, как Тихановская, опустив глаза, читает явно написанный текст. Она призвала граждан не противостоять сотрудникам милиции, чтобы не подвергать жизнь опасности.

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Позже политик выпустила еще одно обращение, в котором рассказала о своем отъезде из Белоруссии в Литву. «Не дай бог вам оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я», — сказала она.

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В новом обращении, которое было опубликовано 21 августа, Тихановская призвала рабочих продолжать бастовать, назвав это «абсолютно легальным и мощным оружием против режима».

Теги: Светлана Тихановская, Александр Лукашенко, Белоруссия
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