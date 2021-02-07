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Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию основателей Nexta

Михаил Вавуло
Михаил Вавуло (Фото: skgovby / Telegram)

Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом начальник международно-правового отдела белорусского СК Михаил Вавуло сообщил в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — сказал Вавуло.

РБК обратился за комментарием к Роману Протасевичу и Степану Путило.

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В октябре суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами, а Министерство информации Белоруссии включило канал в республиканский список экстремистских материалов. По версии суда, Nexta Live публиковал видео и призывы от лица редакции и подписчиков «с признаками экстремистской деятельности». После этого канал сменил название на «НEXTA Life».

Позже КГБ Белоруссии внес Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. Следственный комитет страны обвиняет их в организации массовых беспорядков (ст. 293, 342 УК Белоруссии) и возбуждении социальной вражды против представителей власти и правоохранителей (ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии). По версии СК, это было сделано посредством Telegram-каналов.

В середине ноября МИД Белоруссии вручил ноту временному поверенному в делах Польши в Белоруссии с требованием выдать Путило и Протасевича в кратчайшие сроки.

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