Белоруссия направила в Польшу документы на экстрадицию основателей Nexta

Михаил Вавуло (Фото: skgovby / Telegram)

Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию основателей Telegram-канала Nexta Степана Путило и Романа Протасевича. Об этом начальник международно-правового отдела белорусского СК Михаил Вавуло сообщил в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

«Следственный комитет направил документы на экстрадицию Путило и Протасевича через генерального прокурора в Польшу. С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции», — сказал Вавуло.

РБК обратился за комментарием к Роману Протасевичу и Степану Путило.

В октябре суд Центрального района Минска признал Telegram-канал Nexta Live и логотип Nexta экстремистскими материалами, а Министерство информации Белоруссии включило канал в республиканский список экстремистских материалов. По версии суда, Nexta Live публиковал видео и призывы от лица редакции и подписчиков «с признаками экстремистской деятельности». После этого канал сменил название на «НEXTA Life».