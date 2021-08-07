Тихановская заявила о планах прекратить «зависимость» Минска от Москвы

Светлана Тихановская (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявила о намерении прекратить «зависимость» Белоруссии от России.

«Мы должны уйти от этой идеи, что без России в Белоруссии ничего не решится. Это неправильно. Мы — отдельная страна», —сказала она.

По ее мнению, в зависимость от Москвы Минск поставил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Это то, что мы должны и будем менять», — заключила она.

Тихановская добавила, что ее поддерживают 27 европейских государств, США и Канада. Она выразила мнение, что ЕС и США должны «показать зубы» — ввести «более жесткие санкции», чтобы изолировать режим Лукашенко политически, экономически и финансово.