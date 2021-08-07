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Тихановская заявила о планах прекратить «зависимость» Минска от Москвы

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявила о намерении прекратить «зависимость» Белоруссии от России.

«Мы должны уйти от этой идеи, что без России в Белоруссии ничего не решится. Это неправильно. Мы — отдельная страна», —сказала она.

По ее мнению, в зависимость от Москвы Минск поставил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Это то, что мы должны и будем менять», — заключила она.

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Светлана Тихановская

Тихановская добавила, что ее поддерживают 27 европейских государств, США и Канада. Она выразила мнение, что ЕС и США должны «показать зубы» — ввести «более жесткие санкции», чтобы изолировать режим Лукашенко политически, экономически и финансово.

В конце июля Тихановская встретилась с президентом США Джо Байденом, попросив его оказать помощь в том, чтобы сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она также обсудила с экс-госсекретарем США Кондолизой Райс усиление давления на режим в Белоруссии и поддержку белорусов внутри страны.

Тогда в Кремле заявили, что встреча Тихановской и Байдена не влияет на ситуацию в Белоруссии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков задался вопросом, кого она представляет.

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После этого, 3 августа, состоялась встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Тихановской в Лондоне. Британский премьер-министр подчеркнул, что Лондон «поддерживает права человека и гражданского общества» в восточноевропейской стране. Сама Тихановская называла целью своего визита в том, чтобы правительство Великобритании держало ситуацию в Белоруссии на повестке дня.

Светлана Тихановская баллотировалась на президентских выборах в Белоруссии в 2020 году. Официально она набрала 10,09% голосов, а действующий президент Александр Лукашенко — 80,08% голосов. Штаб Тихановской заявил о фальсификациях при подсчете голосов. В стране начались многотысячные акции протеста. Позднее Тихановская уехала из Белоруссии в Литву.

США и ЕС не признали результаты голосования, а Лукашенко обвинил страны Запада в координации протестов.
 

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