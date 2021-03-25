МИД Британии заявил о поддержке антироссийских санкций Канады

Великобритания приветствует решение Канады ввести в отношении России санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом в Twitter написал глава британского МИДа Доминик Рааб.

«Соединенное Королевство приветствует принятые Канадой решительные действия по увеличению [для России] издержек за отравление и произвольное задержание Навального. Я продолжаю работать с [главой канадского МИДа] Марком Гарно и нашими союзниками, чтобы привлечь Россию к ответственности за использование запрещенного химического оружия», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 марта, канадские власти ввели санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, главы ФСИН Александра Калашникова, замглавы администрации президента Сергея Кириенко, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, полпреда президента в Сибирском Федеральном округе Сергея Меняйло и начальника управления по внутренней политике администрации президента Андрея Ярина. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает незаконными введенные санкции и намерена предпринять встречные меры.

Навальный был отравлен в августе прошлого года. Его госпитализировали в омскую больницу, когда он был в коме. Затем политика перевезли на самолете в Берлин, где он проходил лечение в клинике Шарите. В начале сентября его вывели из медицинской комы. До января Навальный проходил в Германии курса реабилитации