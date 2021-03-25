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Дело Навального ,  
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МИД Британии заявил о поддержке антироссийских санкций Канады

Великобритания приветствует решение Канады ввести в отношении России санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом в Twitter написал глава британского МИДа Доминик Рааб.

«Соединенное Королевство приветствует принятые Канадой решительные действия по увеличению [для России] издержек за отравление и произвольное задержание Навального. Я продолжаю работать с [главой канадского МИДа] Марком Гарно и нашими союзниками, чтобы привлечь Россию к ответственности за использование запрещенного химического оружия», — говорится в сообщении.

Ранее, 24 марта, канадские власти ввели санкции в отношении директора ФСБ Александра Бортникова, главы ФСИН Александра Калашникова, замглавы администрации президента Сергея Кириенко, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова, заместителей министра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова, полпреда президента в Сибирском Федеральном округе Сергея Меняйло и начальника управления по внутренней политике администрации президента Андрея Ярина. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает незаконными введенные санкции и намерена предпринять встречные меры.

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Фото: Sean Kilpatrick / Global Look Press

Навальный был отравлен в августе прошлого года. Его госпитализировали в омскую больницу, когда он был в коме. Затем политика перевезли на самолете в Берлин, где он проходил лечение в клинике Шарите. В начале сентября его вывели из медицинской комы. До января Навальный проходил в Германии курса реабилитации

Западные эксперты указывали на то, что оппозиционера отравили боевым отравляющим веществом группы «Новичок». В Кремле эти обвинения отвергли.

Позже, в декабре, ФСИН заявила о нарушении Навальным правил условного осуждения. Речь шла о приговоре политику в 2014 году по делу «Ив Роше». В службе исполнения наказаний пояснили, что оппозиционер должен был приходить и отмечаться у правоохранителей, поскольку с начала сентября он не был в коме.

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17 января Навальный прилетел в Москву, и его сразу же задержали. 2 февраля политику заменили условный срок осуждения на реальный, отправив на два года и восемь месяцев в колонию общего режима. Его этапировали в колонию ИК-2 «Покров» во Владимирской области.

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