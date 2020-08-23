Навального привезли в Германию как «гостя канцлера»
Российского политика Алексея Навального, который впал в кому 20 августа, доставили в Берлин как гостя канцлера — именно в таком статусе он числится в документах. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на федеральное министерство внутренних дел Германии.
По данным канала, такой статус Навального — это «бюрократическая хитрость, чтобы российский политик получил наилучшую полицейскую защиту».
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали, в отделение токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи № 1, где он впал к кому.
Соратники оппозиционера считают, что его отравили. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, до рейса Навальный пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. При этом врачи в Омске исключают версию отравления и заявляют, что в организме больного не обнаружено ядов или следов их пребывания.