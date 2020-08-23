Навального привезли в Германию как «гостя канцлера»

По данным канала ZDF, Навальный, которого перевезли на лечение в Германию после того, как он впал в кому в Омске, получил статус «гостя канцлера». Это нужно для того, чтобы обеспечить ему наилучшую защиту со стороны полиции

Капсула у берлинской клиники «Шарите», в которой для прохождения лечения был доставлен Алексей Навальный (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Российского политика Алексея Навального, который впал в кому 20 августа, доставили в Берлин как гостя канцлера — именно в таком статусе он числится в документах. Об этом сообщает немецкий телеканал ZDF со ссылкой на федеральное министерство внутренних дел Германии.

По данным канала, такой статус Навального — это «бюрократическая хитрость, чтобы российский политик получил наилучшую полицейскую защиту».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали, в отделение токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи № 1, где он впал к кому.

Соратники оппозиционера считают, что его отравили. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, до рейса Навальный пил только черный чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. При этом врачи в Омске исключают версию отравления и заявляют, что в организме больного не обнаружено ядов или следов их пребывания.