Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина»
Оппозиционера Алексея Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина», сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.
Куда именно перевели Навального, его защите не сообщили, сказала ТАСС адвокат оппозиционера Ольга Михайлова. «Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам», — сказала она. Адвокат добавила, что столь поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику.
РБК направил запрос во ФСИН.
Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился и проходил реабилитацию после отравления. 19 января оппозиционера доставили в следственный изолятор «Матросская Тишина». Он находился там на время судебных заседаний.