Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 73,47 (-0,28) Инвестиции, 14:28
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 89,5 (-0,17) Инвестиции, 14:28
Британские медики предупредили Гвинет Пэлтроу об опасности ЗОЖ-советов Стиль, 19:21 Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении Политика, 19:13 В 2020 году инвестиции в стартапы сократились почти на 20% Технологии и медиа, 19:00 Минобороны ответило на критику Пашиняном работы «Искандеров» Политика, 18:48 Политический кризис в Армении. Главное Политика, 18:43 Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина» Политика, 18:41 Конфликт Пашиняна и военных, новый техосмотр отложили. Главное за день Общество, 18:29 Криптобиржа Coinbase заработала более $300 млн в год скачка биткоина Крипто, 18:19 Гватемала зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V» Общество, 18:16 СК начал проверку из-за отравления учеников в Саратовской области Общество, 18:16 Промес назвал ложными выдвинутые против него обвинения в нападении Спорт, 18:05 На Украине объявили блогера Шария в розыск Политика, 18:01 Бизнес за решеткой: кто из предпринимателей побывал под следствием Экономика, 17:56  Мэрия обсудила отмену коронавирусных ограничений для пожилых людей Политика, 17:40
Дело Навального ,  
0 

Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина»

Навального этапировали из московского СИЗО, сообщили его адвокаты. Куда именно переводят оппозиционера, пока неизвестно
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Оппозиционера Алексея Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина», сообщил в Twitter его адвокат Вадим Кобзев.

Куда именно перевели Навального, его защите не сообщили, сказала ТАСС адвокат оппозиционера Ольга Михайлова. «Мы ожидаем, что после прибытия о его месте нахождения сообщат родственникам», — сказала она. Адвокат добавила, что столь поспешное этапирование из изолятора нарушает сложившуюся практику.

РБК направил запрос во ФСИН.

СМИ узнали о подготовке США санкций «и других мер» за Навального и взломы
Политика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Навального задержали 17 января, сразу после прилета из Германии, где он лечился и проходил реабилитацию после отравления. 19 января оппозиционера доставили в следственный изолятор «Матросская Тишина». Он находился там на время судебных заседаний.

2 февраля суд назначил Навальному реальный срок по делу «Ив Роше». Ранее с таким требованием выступила ФСИН, которая заявила, что оппозиционер нарушил условия испытательного срока, поскольку не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. Сам Навальный называл дело против него политически мотивированным.

Защита Навального пыталась оспорить решение суда, однако тот отклонил апелляцию, лишь сократив срок заключения до двух лет шести месяцев и двух недель.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Пять скрытых процессов на кадровом рынке в 2021 году Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом

В Кремле не увидели проблем с плюрализмом из-за срока Навального
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Помимо этого, Навальный проходил по еще одному делу — о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Его возбудили из-за постов оппозиционера в Twitter и Telegram, посвященных людям, которые снялись в ролике Russia Today в поддержку поправок к Конституции. 20 февраля суд приговорил Навального по этому делу к штрафу 850 тыс. руб.

После задержания Навального и решения суда в десятках российских городов прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», на несанкционированных акциях 23 января по всей России задержали более 4 тыс. человек, 31 января — 5 тыс., а 2 февраля — 1,5 тыс. человек. МВД данных о задержанных не предоставило. После несогласованных митингов против участников и организаторов завели 90 уголовных дел, сообщили в ведомстве.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Роман Кирьянов
Алексей Навальный
Материалы по теме
В прокуратуре сочли слишком мягким приговор Навальному по делу о клевете
Общество
Суд оштрафовал Навального на ₽850 тыс. по делу о клевете на ветерана
Политика
В Кремле не увидели проблем с плюрализмом из-за срока Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter