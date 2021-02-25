Навального этапировали из СИЗО «Матросская Тишина»

2 февраля суд назначил Навальному реальный срок по делу «Ив Роше». Ранее с таким требованием выступила ФСИН, которая заявила, что оппозиционер нарушил условия испытательного срока, поскольку не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. Сам Навальный называл дело против него политически мотивированным.

Защита Навального пыталась оспорить решение суда, однако тот отклонил апелляцию, лишь сократив срок заключения до двух лет шести месяцев и двух недель.

Помимо этого, Навальный проходил по еще одному делу — о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Его возбудили из-за постов оппозиционера в Twitter и Telegram, посвященных людям, которые снялись в ролике Russia Today в поддержку поправок к Конституции. 20 февраля суд приговорил Навального по этому делу к штрафу 850 тыс. руб.

После задержания Навального и решения суда в десятках российских городов прошли несогласованные митинги в поддержку оппозиционера. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», на несанкционированных акциях 23 января по всей России задержали более 4 тыс. человек, 31 января — 5 тыс., а 2 февраля — 1,5 тыс. человек. МВД данных о задержанных не предоставило. После несогласованных митингов против участников и организаторов завели 90 уголовных дел, сообщили в ведомстве.