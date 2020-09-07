Навального вывели из медицинской комы
Состояние политика Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы, он начал реагировать на речь, сообщает клиника «Шарите».
Оппозиционера отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. При этом в клинике отметили, что пока рано оценивать долгосрочные последствия отравления Навального.
Навальный находился в коме с 20 августа. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске и политика отвезли в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального транспортировали в Берлин, где его положили в клинику «Шарите».
Согласно заключению омских врачей, причиной госпитализации Навального могло стать нарушение обмена веществ, а ядов или следов их пребывания в его организме не обнаружили. В Берлине, напротив, установили, что Навальный был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок». О результатах исследования правительство ФРГ сообщило 2 сентября и в тот же день канцлер страны выступила с заявлением, в котором отметила, что политика пытались заставить замолчать и охарактеризовала произошедшее как нападение.