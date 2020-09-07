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Отравление Навального ,  
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Навального вывели из медицинской комы

Политика также отключили от аппарата ИВЛ, он начал реагировать на речь
Клиника «Шарите»
Клиника «Шарите» (Фото: Michael Sohn / AP)

Состояние политика Алексея Навального улучшилось, его вывели из медицинской комы, он начал реагировать на речь, сообщает клиника «Шарите».

Оппозиционера отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. При этом в клинике отметили, что пока рано оценивать долгосрочные последствия отравления Навального.

Навальный находился в коме с 20 августа. Ему стало плохо при перелете из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске и политика отвезли в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального транспортировали в Берлин, где его положили в клинику «Шарите».

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Согласно заключению омских врачей, причиной госпитализации Навального могло стать нарушение обмена веществ, а ядов или следов их пребывания в его организме не обнаружили. В Берлине, напротив, установили, что Навальный был отравлен ядовитым веществом из группы «Новичок». О результатах исследования правительство ФРГ сообщило 2 сентября и в тот же день канцлер страны выступила с заявлением, в котором отметила, что политика пытались заставить замолчать и охарактеризовала произошедшее как нападение.

Нападение также осудил Евросовет и допустил введение санкций в связи с отравлением. 7 сентября Меркель заявила, что из-за отравления могут введены ограничения против строительства газопровода «Северный поток-2».

Материал дополняется.

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Автор: Анастасия Батманова
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